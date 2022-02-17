Появились шпионские фото обновленной Kia Seltos: что изменилось
Однако, даже самые популярные продукты на автомобильном рынке требуют редизайна, и Kia уже работает над обновлением Seltos.
Фотографы запечатлели сильно замаскированный прототип нового Seltos, тестируемый на дорогах общего пользования в зимней Скандинавии. К сожалению, трудно разглядеть, что именно изменилось спереди, по последней информации изменятся бампер и фары. Скорее всего, решетка радиатора также будет другой.
Ранее многие говорили, что «смотреть на интерьер намного приятнее, чем находиться в нем». Качество материалов и выбор обивки не соответствуют лучшим моделям этого сегмента авторынка, так что можно почти с уверенностью сказать, что Kia будет работать над улучшением качества салона.
Под капотом никаких изменений не ожидается, по-прежнему будут работать два бензиновых двигателя, но минимальные изменения в движках возможны.
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