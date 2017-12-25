25 декабря 2017, 12:09

Появилось фото нового Jeep Renegade

На грядущем автосалоне в Детройте Jeep готовится представить обновленную версию компактного внедорожника Renegade. Первое изображение модели появилось в Instagram на странице Renegade Jeeps Adventure Group.
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Jeep Renegade
Выпускается с 2014 г.
Новый от 1 235 000 до 1 955 000 Р
Отзывов: 1
Судя по фотографии, модель обзаведется светодиодными фарами головного света, похожими на оптику внедорожника Wrangler. Также кроссовер получит решетку радиатора другого дизайна и иное расположение противотуманных фар.

Информация о «начинке» нового Renegade пока что засекречена. Зато известно, что в перечень оснащения модели войдут мультимедийная система Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем.

Текущее поколение кроссовера приводится в движение 1,6-литровым атмосферником мощностью 110 л. с., а также наддувным 1,4-литровым агрегатом с отдачей 140 «лошадей».

Новинки и концепт кары Джип Ренегат, Ренегад

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Появилось фото нового Jeep Renegade
{{model_6150}}Судя по фотографии, модель обзаведется светодиодными фарами головного света, похожими на оптику внедорожника Wrangler. Также кроссовер получит решетку радиатора другого дизайна и иное расположение противотуманных фар.Информация о «начинке» нового Renegade пока что засекречена. Зато известно, что в перечень оснащения модели войдут мультимедийная система Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем. Текущее поколение кроссовера приводится в движение 1,6-литровым атмосферником мощностью 110 л. с., а также наддувным 1,4-литровым агрегатом с отдачей 140 «лошадей».
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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