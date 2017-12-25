25 декабря 2017, 12:09
Появилось фото нового Jeep Renegade
На грядущем автосалоне в Детройте Jeep готовится представить обновленную версию компактного внедорожника Renegade. Первое изображение модели появилось в Instagram на странице Renegade Jeeps Adventure Group.
Jeep Renegade
Выпускается с 2014 г.
Новый от 1 235 000 до 1 955 000 Р
Отзывов: 1
Информация о «начинке» нового Renegade пока что засекречена. Зато известно, что в перечень оснащения модели войдут мультимедийная система Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем.
Текущее поколение кроссовера приводится в движение 1,6-литровым атмосферником мощностью 110 л. с., а также наддувным 1,4-литровым агрегатом с отдачей 140 «лошадей».
Читайте по теме
Jeep Territory: медвежье логово
22.11.2013, 07:41
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
Jeep Patriot от Led Zeppelin стоит вдвое дороже
09.01.2008, 21:48
Читайте по теме
Jeep Territory: медвежье логово
22.11.2013, 07:41
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
Jeep Patriot от Led Zeppelin стоит вдвое дороже
09.01.2008, 21:48
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное