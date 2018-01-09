9 января 2018, 13:44
Появилось первое изображение грузового Chevrolet Silverado
На автосалоне в Детройте Chevrolet покажет новое поколение пикапа Silverado. А вот на мотор-шоу в Индианаполисе, которое пройдет с 6 по 9 марта нынешнего года, производитель представит грузовую версию модели.
Chevrolet Silverado
Выпускается с 2006 г.
А вот от предшественника обновленный Silverado отличится новой решеткой радиатора, светодиодной оптикой и другими бамперами. Помимо этого, автомобиль получит видоизмененные колесные диски, диффузор и выхлопную систему с двойными патрубками.
Технические характеристики «Колорадо» пока что засекречены. Известно лишь, что в качестве трансмиссии на пикапе задействуют 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. А вот каким будет двигатель – станет известно в рамках официального дебюта.
Читайте по теме
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
Cadillac демонстрирует в России новую динамику
16.12.2016, 15:51
GM выводит услуги послепродажного обслуживания на новый уровень
16.12.2016, 09:34
Lada пасует, корейцы догоняют, и все в убытке
15.01.2016, 06:01
Opel и Chevrolet: надышаться перед смертью
22.07.2015, 10:07
Владельцев Opel и Chevrolet не лишат сервиса
19.03.2015, 12:14
Читайте по теме
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
Cadillac демонстрирует в России новую динамику
16.12.2016, 15:51
GM выводит услуги послепродажного обслуживания на новый уровень
16.12.2016, 09:34
Lada пасует, корейцы догоняют, и все в убытке
15.01.2016, 06:01
Opel и Chevrolet: надышаться перед смертью
22.07.2015, 10:07
Владельцев Opel и Chevrolet не лишат сервиса
19.03.2015, 12:14
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
для Chevy Silverado/ GMC Sierra 1500-20072500/ 3500HD-2007-http:// chevyclub.ru/ bitrix/ components/ bitrix/ forum.interface/ show_file.php?fid=25083
Шевроле Орландо по внешнему виду вообще, как по мне, огонь. Такой стильный, мощный. Разве что клиренс хотелось бы повыше, а то на дачу по плохим дорогам и глубоким колеям вообще на нем лучше не ехать. Но как машина для трассы - уверено держит дорогу. Еще нравится то, что их не так уж и много, внешность ...
| Кому: enpc19651 Достать запчасти можно, но большинство на заказ будет. По кузовщине можно и месяц и больше прождать. Если выбирать машину с этой позиции, то на данную модель лучше не смотреть. Лучше брать что-нибудь более распространенное. Та же Зафира популярнее будет и проблем с ней поменьше в этом ...
Интересные разделы
АвтоМосква Chevrolet Автомудрость Chevrolet АвтоПитер Chevrolet Дизайн и тюнинг Chevrolet Новинки и концепт кары Chevrolet Новости и акции автосалонов Chevrolet Автосалоны и дилеры марки Chevrolet Аренда и прокат авто марки Chevrolet Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chevrolet Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chevrolet
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное