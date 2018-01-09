9 января 2018, 13:44

Появилось первое изображение грузового Chevrolet Silverado

На автосалоне в Детройте Chevrolet покажет новое поколение пикапа Silverado. А вот на мотор-шоу в Индианаполисе, которое пройдет с 6 по 9 марта нынешнего года, производитель представит грузовую версию модели.
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Chevrolet Silverado
Выпускается с 2006 г.
Автомобиль будет доступен в двух модификациях — 4500HD и 5500HD. Пока что известно лишь, что машины получит новый капот, другую оптику и увеличенный клиренс. Покупателям предложат модификации с одинарной или двойной кабиной.

А вот от предшественника обновленный Silverado отличится новой решеткой радиатора, светодиодной оптикой и другими бамперами. Помимо этого, автомобиль получит видоизмененные колесные диски, диффузор и выхлопную систему с двойными патрубками.

Технические характеристики «Колорадо» пока что засекречены. Известно лишь, что в качестве трансмиссии на пикапе задействуют 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. А вот каким будет двигатель – станет известно в рамках официального дебюта.

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Появилось первое изображение грузового Chevrolet Silverado
{{model_1863}}Автомобиль будет доступен в двух модификациях — 4500HD и 5500HD. Пока что известно лишь, что машины получит новый капот, другую оптику и увеличенный клиренс. Покупателям предложат модификации с одинарной или двойной кабиной.А вот от предшественника обновленный Silverado отличится новой решеткой радиатора, светодиодной оптикой и другими бамперами. Помимо этого, автомобиль получит видоизмененные колесные диски, диффузор и выхлопную систему с двойными патрубками.Технические характеристики «Колорадо» пока что засекречены. Известно лишь, что в качестве трансмиссии на пикапе задействуют 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. А вот каким будет двигатель – станет известно в рамках официального дебюта.
2018-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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