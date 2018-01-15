15 января 2018, 11:24
Появилось первое изображение нового Mercedes-Benz G-Class
В Интернете появился очередной тизер нового поколения внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Продажи новинки на мировом авторынке начнутся в мае текущего года.
Mercedes G-класс
Выпускается с 1989 г.
Новый от 6 650 000 до 21 000 000 Р
Отзывов: 4
Экстерьер G-Class будет выполнен в традиционном исполнении, но при этом новая модификация стала легче на 400 кг. Также создатели снабдили авто аэродинамическим обвесом, уменьшающим коэффициент лобового сопротивления.
По предварительной информации, автомобиль будет приводиться в движение бензиновыми двигателями с отдачей до 360 л.с. Также компания дополнит моторную линейку несколькими дизельными агрегатами. Самым мощным двигателем на «тяжелом» топливе станет 313-сильная установка. Позже производитель выпустит модификацию с 4-литровым бензиновым «движком» V8 Biturbo. Его производительность составит от 470 до 600 л.с. Дорожный просвет внедорожника окажется 241 мм, а максимальная глубина преодолеваемого брода — 70 см.
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Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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