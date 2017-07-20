20 июля 2017, 11:37

Появилось первое изображение следующей генерации Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce анонсирует скорую премьеру нового поколения люкс-кара Phantom. Автомобиль дебютирует 27 июля на специальном мероприятии The Great Eight Phantoms.
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Информация о новинке пока что засекречена. По некоторым данным, внешность нового «Фантома» отличится более длинным капотом, другими бамперами, видоизмененной решеткой радиатора и обновленной приборной панелью. Дорожный просвет станет меньше.

При подготовке очередной генерации Phantom в Rolls-Royce решили отказаться от платформы BMW. Вместо этого инженеры используют алюминиевое шасси собственной разработки. На нем также будет построен люксовый внедорожник британской марки.

В рамках The Great Eight Phantoms автопроизводитель покажет Phantom VI, принадлежащий Елизавете II. В экспозицию также войдет Phantom IV султана Мухаммада-шах Ага-хана III – всего было создано 18  автомобилей этого поколения, предназначенных исключительно для членов королевских семей и глав государств. Последним историческим экземпляром станет первый Phantom VII, построенный в Гудвуде и положивший 1 января 2003 начало эпохе возрождения бренда.

Комплектации и технические характеристики

Rolls-Royce Phantom 6.7 AT
Год выпуска, с2003
Год выпуска, по2014
Кузовседан
Мощность, л.с./ об/мин460
Приводзадний
Городской цикл23.3
Загородный цикл11.4
Топливобензин
Все характеристики
Новинки и концепт кары Роллс Ройс, Ролс Ройс Фантом

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Отзывы по теме
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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Появилось первое изображение следующей генерации Rolls-Royce Phantom
{{material_120121}} Информация о новинке пока что засекречена. По некоторым данным, внешность нового «Фантома» отличится более длинным капотом, другими бамперами, видоизмененной решеткой радиатора и обновленной приборной панелью. Дорожный просвет станет меньше. При подготовке очередной генерации Phantom в Rolls-Royce решили отказаться от платформы BMW. Вместо этого инженеры используют алюминиевое шасси собственной разработки. На нем также будет построен люксовый внедорожник британской марки.В рамках The Great Eight Phantoms автопроизводитель покажет Phantom VI, принадлежащий Елизавете II. В экспозицию также войдет Phantom IV султана Мухаммада-шах Ага-хана III – всего было создано 18  автомобилей этого поколения, предназначенных исключительно для членов королевских семей и глав государств. Последним историческим экземпляром станет первый Phantom VII, построенный в Гудвуде и положивший 1 января 2003 начало эпохе возрождения бренда.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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