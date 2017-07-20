20 июля 2017, 11:37
Появилось первое изображение следующей генерации Rolls-Royce Phantom
Rolls-Royce анонсирует скорую премьеру нового поколения люкс-кара Phantom. Автомобиль дебютирует 27 июля на специальном мероприятии The Great Eight Phantoms.
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При подготовке очередной генерации Phantom в Rolls-Royce решили отказаться от платформы BMW. Вместо этого инженеры используют алюминиевое шасси собственной разработки. На нем также будет построен люксовый внедорожник британской марки.
В рамках The Great Eight Phantoms автопроизводитель покажет Phantom VI, принадлежащий Елизавете II. В экспозицию также войдет Phantom IV султана Мухаммада-шах Ага-хана III – всего было создано 18 автомобилей этого поколения, предназначенных исключительно для членов королевских семей и глав государств. Последним историческим экземпляром станет первый Phantom VII, построенный в Гудвуде и положивший 1 января 2003 начало эпохе возрождения бренда.
Комплектации и технические характеристики
|Rolls-Royce Phantom 6.7 AT
|Год выпуска, с
|2003
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|седан
|Мощность, л.с./ об/мин
|460
|Привод
|задний
|Городской цикл
|23.3
|Загородный цикл
|11.4
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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Мечта, у которой четыре колеса
04.07.2014, 08:57
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06.05.2014, 11:23
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Комментарии пользователей
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я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
А можно было на русском языке написать?
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
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