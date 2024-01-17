Появилось видео дорожного конфликта со стрельбой в Петербурге

Инцидент произошел утром 16 января в Колпино у дома 30 по проспекту Ленина. В полицию обратился 43-летний мужчина, получивший ранение грудной клетки. По его словам, в ходе дорожного конфликта в него выстрелил пассажир универсала Lada 2111. Момент стрельбы попал на запись камеры. Видео оказалось в распоряжении портала Piter.tv

Как выяснило ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), машина зарегистрирована на пенсионерку, но в момент инцидента на ней ехали «двое темноволосых мужчин». Один из них и открыл стрельбу по прохожему. Все происходило на глазах у толпы, собравшейся на остановке в ожидании общественного транспорта. План «Перехват» результата не дал. Возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ («Хулиганство»). Составлена ориентировка, неизвестный разыскивается. Пострадавший получил ранение из травматического оружия – гематому грудной клетки. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

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