Появилось видео дорожного конфликта со стрельбой в Петербурге
Как выяснило ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), машина зарегистрирована на пенсионерку, но в момент инцидента на ней ехали «двое темноволосых мужчин». Один из них и открыл стрельбу по прохожему. Все происходило на глазах у толпы, собравшейся на остановке в ожидании общественного транспорта. План «Перехват» результата не дал. Возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ («Хулиганство»). Составлена ориентировка, неизвестный разыскивается. Пострадавший получил ранение из травматического оружия – гематому грудной клетки. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
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15.12.2022, 22:56
Шиномонтажники едва не убили водителя Lada
На трассе в Свердловской области экипаж ДПС спас от верной смерти 33-летнего водителя Lada 2111. Полицейские вовремя заметили в темноте стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийкой.Читать далее
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17.01.2024, 16:34
К Кижам запускают суда на воздушной подушке
В эти выходные в Карелии по льду Онежского озера запускают рейсы до Кижей на хивусах – специальных судах на воздушной подушке. Путешествие из Петрозаводска до легендарного комплекса деревянного зодчества по заснеженной глади занимает 1,5 часа.Читать далее
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17.01.2024, 15:34
АвтоВАЗ запатентовал логотип нового бренда Х
На прошлой неделе глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах выпускать автомобили под новым брендом. Имя технологического партнера, как и само название бренда пока держат в секрете, но логотип уже существует.Читать далее
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17.01.2024, 14:38
Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
Каршеринг-сервис Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге сервис подписки или долгосрочной аренды автомобилей. На выбор предлагают новые китайские или подержанные корейские и европейские автомобили. Цена зависит от длительности аренды.Читать далее
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17.01.2024, 11:50
Новый Geely Atlas для России: все комплектации и цены
Компания Geely готовится вывести на российский рынок кроссовер Geely Atlas нового поколения. Новинку предложат в трех уровнях оснащения с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 сил.Читать далее
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17.01.2024, 06:28
Взгляните на экзотический морской планер, который может разогнаться до 290 км/ч
На протяжении сотен лет жители Гавайев добирались с одного острова на другой на лодках. На них же доставляли продукты питания и необходимые товары. Лодки были дешевы, но медлительны. С появлением авиации сроки доставки сократились, зато серьезно возросла их стоимость. Планер Regent Craft решает и эту проблему.Читать далее
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17.01.2024, 06:00
Назван самый распространенный в России автомобиль
Эксперты «Автостат Инфо» выяснили, что на 1 января 2024 года в России было зарегистрировано более 44 млн легковых автомобилей. За последние полгода численность автопарка выросла на 1%. Две трети отечественного автопарка занимают иномарки, но самый распространенный автомобиль – одна из моделей Lada.Читать далее
-
15.12.2022, 22:56
Шиномонтажники едва не убили водителя Lada
На трассе в Свердловской области экипаж ДПС спас от верной смерти 33-летнего водителя Lada 2111. Полицейские вовремя заметили в темноте стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийкой.Читать далее
-
17.01.2024, 16:34
К Кижам запускают суда на воздушной подушке
В эти выходные в Карелии по льду Онежского озера запускают рейсы до Кижей на хивусах – специальных судах на воздушной подушке. Путешествие из Петрозаводска до легендарного комплекса деревянного зодчества по заснеженной глади занимает 1,5 часа.Читать далее
-
17.01.2024, 15:34
АвтоВАЗ запатентовал логотип нового бренда Х
На прошлой неделе глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах выпускать автомобили под новым брендом. Имя технологического партнера, как и само название бренда пока держат в секрете, но логотип уже существует.Читать далее
-
17.01.2024, 14:38
Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
Каршеринг-сервис Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге сервис подписки или долгосрочной аренды автомобилей. На выбор предлагают новые китайские или подержанные корейские и европейские автомобили. Цена зависит от длительности аренды.Читать далее
-
17.01.2024, 11:50
Новый Geely Atlas для России: все комплектации и цены
Компания Geely готовится вывести на российский рынок кроссовер Geely Atlas нового поколения. Новинку предложат в трех уровнях оснащения с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 сил.Читать далее
-
17.01.2024, 06:28
Взгляните на экзотический морской планер, который может разогнаться до 290 км/ч
На протяжении сотен лет жители Гавайев добирались с одного острова на другой на лодках. На них же доставляли продукты питания и необходимые товары. Лодки были дешевы, но медлительны. С появлением авиации сроки доставки сократились, зато серьезно возросла их стоимость. Планер Regent Craft решает и эту проблему.Читать далее
-
17.01.2024, 06:00
Назван самый распространенный в России автомобиль
Эксперты «Автостат Инфо» выяснили, что на 1 января 2024 года в России было зарегистрировано более 44 млн легковых автомобилей. За последние полгода численность автопарка выросла на 1%. Две трети отечественного автопарка занимают иномарки, но самый распространенный автомобиль – одна из моделей Lada.Читать далее
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