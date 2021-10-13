Появилось видео смертельной аварии с автомобилем Ксении Собчак
Очевидцы говорят, что скорость была очень высокой. Водителя и пассажирку Polo, сидевшую на переднем сидении, выбросило из машины через лобовое стекло. Девушка погибла на месте. Пассажирка, сидевшая сзади, также получила серьезные травмы, у нее была раздроблена челюсть, травма головы и перелом голени. Водитель и три пассажира «Майбаха» не пострадали. Водитель остался на месте ДТП, а пассажирам быстро прислали другую машину, и они отправились в аэропорт.
Накануне Ксению Собчак вызвали повесткой в Сочи для очной ставки с водителем Mercedes-Maybach. Телеведущая утверждает, что в момент аварии общалась в Zoom и водителя не подгоняла. До вылета оставалось прилично времени.
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