Появится ли у Toyota «хардкорный» Hilux?
В случае выхода на рынок, «хардкорный» пикап может побороться за покупателей с Ford Ranger Raptor, разработка которого выходит на заключительный этап. Ожидается, что японский «злой» внедорожник с кузовом получит 2-литровый твин-турбо дизель, отдача которого составит не менее 200 «лошадей» и 470 Нм крутящего момента. Мотор будет сопряжен с 10-скоростной автоматической коробкой передач, над созданием которой трудились специалисты Toyota и инженеры General Motors.
В настоящее время пикап Toyota Hilux доступен и на российском рынке. Отечественным покупателем модель предложена с двигателями на 2,4 и 2,8 литров, выдающие 150 и 177 л.с. соответственно. В первом случает трансмиссия представлена 6-ступенчатой «механикой», а во втором коробка передач является 6-диапазонным «автоматом». Стартовая цена автомобиля составляет от 2 086 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Hilux Престиж 2.8 АТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|пикап
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|177
|Объем двигателя
|2755
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|10.9
|Загородный цикл
|7.1
|Смешанный цикл
|8.5
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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