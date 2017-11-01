1 ноября 2017, 15:15

Появится ли у Toyota «хардкорный» Hilux?

Японская компания Toyota обдумывает возможность выпуска особой версии пикапа Hilux. Если проект получит «зеленый свет», то модельный ряд марки пополнится экстремальной модификацией с доработанной подвеской и более мощным двигателем.
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Появится ли у Toyota «хардкорный» Hilux? Toyota Hilux

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От серийных моделей возможная новинка будет отличаться измененной подвеской с увеличенным дорожным просветом, двигателем с более внушительной отдачей и пакетом оборудования, предназначенного для езды по дикому бездорожью.

В случае выхода на рынок, «хардкорный» пикап может побороться за покупателей с Ford Ranger Raptor, разработка которого выходит на заключительный этап. Ожидается, что японский «злой» внедорожник с кузовом получит 2-литровый твин-турбо дизель, отдача которого составит не менее 200 «лошадей» и 470 Нм крутящего момента. Мотор будет сопряжен с 10-скоростной автоматической коробкой передач, над созданием которой трудились специалисты Toyota и инженеры General Motors.

В настоящее время пикап Toyota Hilux доступен и на российском рынке. Отечественным покупателем модель предложена с двигателями на 2,4 и 2,8 литров, выдающие 150 и 177 л.с. соответственно. В первом случает трансмиссия представлена 6-ступенчатой «механикой», а во втором коробка передач является 6-диапазонным «автоматом». Стартовая цена автомобиля составляет от 2 086 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Hilux Престиж 2.8 АТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовпикап
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин177
Объем двигателя2755
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.9
Загородный цикл7.1
Смешанный цикл8.5
ТопливоДТ
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Тойота Хайлюкс

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Отзывы по теме
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Рамиль
Отзыв о Toyota Hilux 1991 года
Классический танк Сурф на все случаи жизни.Для дачи в лес и на рыбалку идеальный вариант.Один недостаток, маловато мощности двигателя в гору тяжело идет, т.к. сама машина тяжелая.
lyubov161966
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Появится ли у Toyota «хардкорный» Hilux?
{{material_120974}}От серийных моделей возможная новинка будет отличаться измененной подвеской с увеличенным дорожным просветом, двигателем с более внушительной отдачей и пакетом оборудования, предназначенного для езды по дикому бездорожью.В случае выхода на рынок, «хардкорный» пикап может побороться за покупателей с Ford Ranger Raptor, разработка которого выходит на заключительный этап. Ожидается, что японский «злой» внедорожник с кузовом получит 2-литровый твин-турбо дизель, отдача которого составит не менее 200 «лошадей» и 470 Нм крутящего момента. Мотор будет сопряжен с 10-скоростной автоматической коробкой передач, над созданием которой трудились специалисты Toyota и инженеры General Motors.В настоящее время пикап Toyota Hilux доступен и на российском рынке. Отечественным покупателем модель предложена с двигателями на 2,4 и 2,8 литров, выдающие 150 и 177 л.с. соответственно. В первом случает трансмиссия представлена 6-ступенчатой «механикой», а во втором коробка передач является 6-диапазонным «автоматом». Стартовая цена автомобиля составляет от 2 086 000 рублей.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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