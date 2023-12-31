Поздравляем с Новым годом!!!
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29.12.2023, 15:25
Журналисты выяснили, почему россияне едут на Новый год в Санкт-Петербург
В этом году многие россияне планируют отправиться на новогодних каникулах в путешествие. В тройку самых популярных направлений вошел Петербург, лишь немного уступив Сочи.Читать далее
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25.12.2023, 17:21
ГИБДД рассказала о графике работы МРЭО в новогодние праздники
Россиян вновь ждут долгие новогодние каникулы. Нерабочими и праздничными объявлены 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно. В ГИБДД заверили, что так долго отдыхать не собираются.Читать далее
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25.12.2023, 09:10
Автомобилисты Красноярска построили рекордную ёлку
В Красноярске несколько сотен автомобилей выстроились в гигантскую елку, установив новый рекорд России. Предыдущий официально зарегистрированный рекорд принадлежал газелистам Южного Урала.Читать далее
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14.12.2023, 10:06
Как безопасно перевезти елку на автомобиле: советы, лайфхаки, штрафы
Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году по традиции откроются 20 декабря, но самостоятельно (и бесплатно) срубить елку в лесничестве можно уже сейчас. Главное – правильно оформить все документы и доехать с елкой без приключений домой.Читать далее
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26.12.2022, 17:46
В Красноярске автомобили выстроились в рекордную елочку с гирляндами (видео)
Строительство новогодней автомобильной елки стало в Красноярске доброй традицией. В 2019 году в мероприятии приняли участие менее 90 машин, а в 2022-м их число перевалило за семь сотен.Читать далее
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13.12.2022, 11:23
Новые реактивные сани Санты оставили оленей без работы
С развитием автомобилестроения Санта-Клаус регулярно получает предложения сменить сани и оленью упряжку на что-то более мощное, современное и комфортабельное. Audi, например, подарила волшебнику беспилотный автомобиль. Изобретатель-самоучка Роберт Мэддокс решил придумать для Санты нечто абсолютно безумное.Читать далее
-
29.12.2023, 15:25
Журналисты выяснили, почему россияне едут на Новый год в Санкт-Петербург
В этом году многие россияне планируют отправиться на новогодних каникулах в путешествие. В тройку самых популярных направлений вошел Петербург, лишь немного уступив Сочи.Читать далее
-
25.12.2023, 17:21
ГИБДД рассказала о графике работы МРЭО в новогодние праздники
Россиян вновь ждут долгие новогодние каникулы. Нерабочими и праздничными объявлены 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно. В ГИБДД заверили, что так долго отдыхать не собираются.Читать далее
-
25.12.2023, 09:10
Автомобилисты Красноярска построили рекордную ёлку
В Красноярске несколько сотен автомобилей выстроились в гигантскую елку, установив новый рекорд России. Предыдущий официально зарегистрированный рекорд принадлежал газелистам Южного Урала.Читать далее
-
14.12.2023, 10:06
Как безопасно перевезти елку на автомобиле: советы, лайфхаки, штрафы
Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году по традиции откроются 20 декабря, но самостоятельно (и бесплатно) срубить елку в лесничестве можно уже сейчас. Главное – правильно оформить все документы и доехать с елкой без приключений домой.Читать далее
-
26.12.2022, 17:46
В Красноярске автомобили выстроились в рекордную елочку с гирляндами (видео)
Строительство новогодней автомобильной елки стало в Красноярске доброй традицией. В 2019 году в мероприятии приняли участие менее 90 машин, а в 2022-м их число перевалило за семь сотен.Читать далее
-
13.12.2022, 11:23
Новые реактивные сани Санты оставили оленей без работы
С развитием автомобилестроения Санта-Клаус регулярно получает предложения сменить сани и оленью упряжку на что-то более мощное, современное и комфортабельное. Audi, например, подарила волшебнику беспилотный автомобиль. Изобретатель-самоучка Роберт Мэддокс решил придумать для Санты нечто абсолютно безумное.Читать далее
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