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31 декабря 2019, 16:00

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

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Дорогие друзья, коллектив журнала 110km поздравляет вас с наступающими праздниками! От всей души желаем вам и вашим близким счастья, любви, благополучия, новых впечатлений, приятных сюрпризов и только положительных эмоций! До встречи в 2020 году! Будет много интересных новостей из мира автомобилей и увлекательных тест-драйвов!

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Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
2019-12-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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