Что происходит на калужском заводе АГР после пожара и почему выпуск новых автомобилей не остановлен

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

30 января 2026, 07:56

Пожар на калужском автозаводе: как инцидент повлиял на производство автомобилей

Пожар на калужском автозаводе: как инцидент повлиял на производство автомобилей

Вышло исследование: после крупного пожара на калужском автозаводе АГР производственные линии остались невредимы. Почему это важно для рынка и какие последствия ждут покупателей — объяснил топ-менеджер предприятия.

События на калужском автозаводе АГР в конце января вызвали немалый резонанс среди российских автолюбителей. Причина проста: пожар на крупном предприятии всегда вызывает опасения за стабильность поставок и возможный рост цен. Однако, вопреки тревожным ожиданиям, руководство завода уверяет — производство автомобилей продолжается в прежнем темпе, а планы по выпуску новых машин не пересматриваются.

Гендиректор АГР Холдинга Андрей Карагин сообщил, что несмотря на происшествие, все производственные линии остались в рабочем состоянии. По его словам, до конца января с конвейера сойдет 8798 автомобилей Tenet — именно столько было запланировано изначально. Это заявление стало важным сигналом для рынка: перебоев с поставками не ожидается, а значит, покупатели могут не опасаться задержек или дефицита.

Пожар, который произошел 28 января, затронул только складское помещение. Производственные цеха не пострадали, и сотрудники предприятия не получили травм. Огонь удалось быстро локализовать, благодаря чему основные мощности завода не были выведены из строя. Для автолюбителей это означает, что ситуация под контролем, а планы по выпуску новых автомобилей не сорваны.

Инцидент на калужском заводе АГР еще раз напомнил, насколько важна оперативная реакция руководства и слаженная работа экстренных служб. В подобных ситуациях даже незначительные задержки могут привести к сбоям в цепочке поставок и росту цен на автомобили. Однако в данном случае удалось избежать негативных последствий, что особенно важно на фоне нестабильной ситуации на автомобильном рынке России.

Упомянутые марки: TENET
