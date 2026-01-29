Грозит дефицитом: крупный пожар на заводе, где собирают кроссоверы Tenet

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

29 января 2026, 10:49

Пожар на территории бывшего автозавода Volkswagen в Калуге: детали происшествия

В Калуге на площадке бывшего завода Volkswagen произошел крупный пожар, который удалось быстро локализовать. Инцидент привлек внимание к вопросам безопасности на промышленных объектах после смены собственника. Почему это важно для отрасли — разбираемся в деталях.

Пожар на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге стал тревожным сигналом для всей автомобильной отрасли России. Инцидент произошел в цеху предприятия, ныне принадлежащего AGR Automotive Group. По официальным данным, возгорание произошло в здании на улице Автомобильная. Пожар охватил площадь порядка 700 квадратных метров, что для производственного объекта — весьма значительный масштаб. Оперативное реагирование позволило избежать жертв и серьезных разрушений, однако сам факт происшествия не может остаться без внимания. В ликвидации огня участвовали 44 сотрудника МЧС и 12 единиц техники, что говорит о серьезности ситуации. Власти Калужской области и профильные ведомства сразу же взяли ситуацию под контроль, а прокуратура начала проверку по факту возгорания.

Особое внимание вызывает причина пожара. По предварительной информации, очаг возгорания находился на оборудовании для утилизации пенопласта. Это указывает на возможные проблемы с соблюдением технологических регламентов или недостаточным контролем за состоянием техники. 

Стоит напомнить, что завод под Калугой был продан AGR в 2023 году без права обратного выкупа. Сейчас на его мощностях выпускаются кроссоверы Tenet — совместный проект AGR и китайской Defetoo, фактически связанный с Chery. Для региона и всей отрасли это предприятие остается одним из ключевых, а любые происшествия на нем могут повлиять на репутацию новых брендов и доверие к российскому автопрому в целом.

Интересно, что после смены владельца завод столкнулся с необходимостью перестроить производственные процессы и внедрить новые стандарты. Это всегда сопряжено с определенными рисками, особенно если речь идет о сложных технологических цепочках и работе с опасными материалами. Пожар в Калуге — наглядный пример того, как важно не только инвестировать в развитие, но и уделять внимание вопросам безопасности и профилактики аварийных ситуаций. На данный момент превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано, что позволило избежать экологических последствий. 

Пока причины пожара выясняются, а последствия оцениваются, очевидно одно: безопасность на автозаводах — вопрос не только внутренней политики компаний, но и стратегического значения для всей отрасли. В ближайшее время результаты проверки могут повлиять на дальнейшую работу предприятия и отношение к новым игрокам на рынке.

Упомянутые марки: Volkswagen, Chery, TENET
