Грозит дефицитом: крупный пожар на заводе, где собирают кроссоверы Tenet

29 января 2026, 10:49
Пожар на территории бывшего автозавода Volkswagen в Калуге: детали происшествия
Пожар на территории бывшего автозавода Volkswagen в Калуге: детали происшествия
В Калуге на площадке бывшего завода Volkswagen произошел крупный пожар, который удалось быстро локализовать. Инцидент привлек внимание к вопросам безопасности на промышленных объектах после смены собственника. Почему это важно для отрасли — разбираемся в деталях.
Пожар на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге стал тревожным сигналом для всей автомобильной отрасли России. Инцидент произошел в цеху предприятия, ныне принадлежащего AGR Automotive Group. По официальным данным, возгорание произошло в здании на улице Автомобильная. Пожар охватил площадь порядка 700 квадратных метров, что для производственного объекта — весьма значительный масштаб. Оперативное реагирование позволило избежать жертв и серьезных разрушений, однако сам факт происшествия не может остаться без внимания. В ликвидации огня участвовали 44 сотрудника МЧС и 12 единиц техники, что говорит о серьезности ситуации. Власти Калужской области и профильные ведомства сразу же взяли ситуацию под контроль, а прокуратура начала проверку по факту возгорания.
Особое внимание вызывает причина пожара. По предварительной информации, очаг возгорания находился на оборудовании для утилизации пенопласта. Это указывает на возможные проблемы с соблюдением технологических регламентов или недостаточным контролем за состоянием техники.
Стоит напомнить, что завод под Калугой был продан AGR в 2023 году без права обратного выкупа. Сейчас на его мощностях выпускаются кроссоверы Tenet — совместный проект AGR и китайской Defetoo, фактически связанный с Chery. Для региона и всей отрасли это предприятие остается одним из ключевых, а любые происшествия на нем могут повлиять на репутацию новых брендов и доверие к российскому автопрому в целом.
Интересно, что после смены владельца завод столкнулся с необходимостью перестроить производственные процессы и внедрить новые стандарты. Это всегда сопряжено с определенными рисками, особенно если речь идет о сложных технологических цепочках и работе с опасными материалами. Пожар в Калуге — наглядный пример того, как важно не только инвестировать в развитие, но и уделять внимание вопросам безопасности и профилактики аварийных ситуаций. На данный момент превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано, что позволило избежать экологических последствий.
Пока причины пожара выясняются, а последствия оцениваются, очевидно одно: безопасность на автозаводах — вопрос не только внутренней политики компаний, но и стратегического значения для всей отрасли. В ближайшее время результаты проверки могут повлиять на дальнейшую работу предприятия и отношение к новым игрокам на рынке.
Похожие материалы Фольксваген, Чери, Тенет
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
29.01.2026, 19:21
Легендарный Lincoln Continental Mark V 1978 года с минимальным пробегом ищет нового владельца
Уникальный Lincoln Continental Mark V 1978 года с чистым титулом из Нью-Йорка и заявленным пробегом всего 18 200 миль вновь появился на рынке. Почему такие автомобили становятся объектом охоты коллекционеров и что стоит знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
29.01.2026, 19:17
Импортировать авто из Китая или купить у дилера: где реальная выгода для россиян
Рынок китайских автомобилей в России переживает бум, но дилемма между самостоятельным ввозом и покупкой у дилера становится все острее. Разбираемся, где скрыты подводные камни, и почему разница в цене и оснащении может быть критичной.Читать далее
29.01.2026, 18:56
ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент
ФАС изучила сделки Whoosh и МТС Юрент. Ведомство опасается последствий для конкуренции. Возможны перемены для клиентов сервисов. Окончательное решение еще не принято.Читать далее
29.01.2026, 18:47
Lamborghini Abiura: виртуальный взгляд на будущее GT-класса от итальянского дизайнера
Lamborghini Abiura - неофициальная концепция GT-купе, созданная итальянским дизайнером Лукой Серафини. Модель вдохновлена легендарной Miura и демонстрирует альтернативный подход к стилю Lamborghini, противопоставляя плавные формы современной агрессии. Разбираемся, почему такие проекты вызывают интерес и что они говорят о будущем марки.Читать далее
29.01.2026, 18:27
Mercedes-AMG E 53 с гибридом и 24-дюймовыми дисками Forgiato: неожиданный тюнинг
Гибридный Mercedes-AMG E 53 4Matic удивил автолюбителей необычным сочетанием немецкой динамики и американского стиля. Установка 24-дюймовых дисков Forgiato полностью изменила характер бизнес-седана, вызвав споры среди экспертов.Читать далее
29.01.2026, 18:22
Tesla удивила рынки: несмотря на спад продаж, финансовые итоги 2025 года оказались выше ожиданий
Tesla опубликовала финансовые результаты за 2025 год, которые оказались неоднозначными: выручка и прибыль снижаются второй год подряд, но компания все же превзошла прогнозы аналитиков. В чем причина такой устойчивости и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
