5 апреля 2021, 00:01
Пожарная машина устроила пожар. Во всем виноват невнимательный водитель
Мчащаяся по вызову пожарная машина протаранила автозаправочную станцию и снесла бензоколонку в Детройте. Начавшийся пожар чуть было не перерос в настоящую катастрофу. Виновником инцидента стал водитель внедорожника Lincoln Navigator.
Дарья Климова Фото: youtube.com / 7800 Fan
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К счастью, пожар продолжался недолго. Как сообщили очевидцы, внедорожник Lincoln двигался на зеленый сигнал светофора, но все равно должен был уступить дорогу пожарной машине. Полиция Детройта расследует все обстоятельства аварии, в которой семь человек получили легкие травмы.
Упомянутые модели: Lincoln Navigator
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