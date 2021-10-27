Пожарники взялись восстанавливать еще один раритет – автоцистерну ГАЗ 1960-х годов: фото
Автомобиль-огнеборец верой и правдой служил на протяжении долгих лет в одном из совхозов Волосовского района Ленинградской области, после чего был списан. У него заменили заводскую пожарную бочку и стали использовать в качестве ассенизаторской машины.
Сама же бочка, утраченная в совхозе, использовалась на одном из личных участков в качестве обычной емкости для воды. Когда её удалось обнаружить, она пришла в негодность, хотя и сохранила свою историческую геометрию. Владелец – местный житель согласился отдать бочку пожарникам, но с условием, что вместо нее получит современный пластиковый куб для воды. Требование было удовлетворено.
На одном из судоремонтных заводов Ленобласти были проведены пескоструйные работы, и пожарную машину отправили в ремонтный бокс для восстановления.
Это не первый опыт областных пожарных по возвращению жизни автораритетам. Несколько лет назад похожий спецавтомобиль был отреставрирован работниками Леноблпожспаса Сланцевского района Ленинградской области и занял достойное место в экспозиции кировского музея, созданного на базе аппарата управления областной пожарной охраны.
В реставрации автоцистерны ПМЗ-27 принимали участие наиболее опытные и увлеченные технической работой сотрудники. Пожарная машина создана на Прилукском заводе противопожарного оборудования в 1962 году, имеет массу 9,86 тонны и мощность 104 л.с. Максимальная скорость невелика - всего 65 км/ч, но машина могла перемещать 7 человек боевого расчета и обладала объемом цистерны для воды 2150 литров и возможностью пенообразования. Для сравнения: современная автоцистерна может перемещать до 5 тонн воды и ехать быстрее.
На сегодняшний день на ретро-площадке в Кировске базируются 4 специализированных автомобиля и один «Конный ход» (пожарная бочка XIX-XX веков), а в гаражном боксе «греется» «Москвич» оперативного назначения. Выставка, как отмечают сотрудники пресс-службы Правительства Ленобласти, востребована и постоянно путешествует. Особой популярностью экспозиция пользуется у детей, ветеранов пожарной охраны и любителей автостарины.
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