Пожарные потушили Jaguar при помощи нового одеяла
Затем дымящийся Jaguar I-Pace вытащили на подъездную дорожку с помощью пикапа Ford и накрыли специальным одеялом, чтобы предотвратить повторное воспламенение литий-ионного аккумулятора и защитить окружающих от токсичного дыма. Кроме того, пожарные накрыли одеялом и второй автомобиль, стоявший в гараже – гибридный кроссовер Hyundai Tucson, который также сильно обгорел.
Затем оба автомобиля погрузили на эвакуатор и отвезли на специальную площадку, где они будут находиться до тех пор, пока температура не снизится и не исчезнет опасность возгорания. Как показывается практика, в электрокарах существует огромный риск повторного возгорания аккумулятора.
Противопожарное одеяло – это инновационный метод тушения электромобилей. Оно весит 28 кг, блокирует поступление кислорода к источнику возгорания и рассеивает жар. Стоит такое одеяло в среднем 3 – 5 тысяч долларов. Раньше электромобиль погружали в воду, чтобы остудить горящий аккумулятор. Но это решение требовало времени, специальной емкости и большого количества воды, что не всегда возможно. Кроме того, воду приходилось затем сливать в специальные отстойники, чтобы избежать загрязнений.
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-
29.10.2022, 18:45
Надо не просто поездить на электромобиле, а столкнуться с сервисом и поставками запчастей
В текущей рыночной ситуации, характеризующейся падением конкуренции, у российских электромобилей есть шансы для завоевания родного отечественного рынка. Читать далее
-
15.11.2021, 20:33
Бывший владелец электромобиля: про «Теслу» (коробку с болтами), или на чем лучше ехать в Пятигорск
Для многих из нас электромобили по-прежнему нечто из параллельного мира. Мы много о них читаем на автосайтах, кое-что видим в ютюбе, но чтобы вот так, лично прокатиться, это, пардон, не по наши души. Читать далее
-
22.10.2021, 00:07
Десятки беспилотных автомобилей Waymo без видимой причины съезжаются на одну улицу
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-
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-
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