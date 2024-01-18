Пожарные потушили Jaguar при помощи нового одеяла

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Пожарная служба Колорадо (США) выяснила опытным путем, что в тушении электрокаров хорошо помогает специальное противопожарное одеяло. Ранним утром 10 января диспетчер получил сообщение о возгорании электрического кроссовера Jaguar I-Pace 2019 года выпуска. Автомобиль загорелся во время зарядки в гараже. Прибывшие по вызову пожарные увидели столб дыма и языки пламени, вырывавшиеся из гаража. Первым делом они приняли меры, чтобы огонь не перекинулся на жилой дом.

Затем дымящийся Jaguar I-Pace вытащили на подъездную дорожку с помощью пикапа Ford и накрыли специальным одеялом, чтобы предотвратить повторное воспламенение литий-ионного аккумулятора и защитить окружающих от токсичного дыма. Кроме того, пожарные накрыли одеялом и второй автомобиль, стоявший в гараже – гибридный кроссовер Hyundai Tucson, который также сильно обгорел.

Фото: скриншот youtube.com / South Metro Fire Rescue Centennial, Colorado

Затем оба автомобиля погрузили на эвакуатор и отвезли на специальную площадку, где они будут находиться до тех пор, пока температура не снизится и не исчезнет опасность возгорания. Как показывается практика, в электрокарах существует огромный риск повторного возгорания аккумулятора.

Противопожарное одеяло – это инновационный метод тушения электромобилей. Оно весит 28 кг, блокирует поступление кислорода к источнику возгорания и рассеивает жар. Стоит такое одеяло в среднем 3 – 5 тысяч долларов. Раньше электромобиль погружали в воду, чтобы остудить горящий аккумулятор. Но это решение требовало времени, специальной емкости и большого количества воды, что не всегда возможно. Кроме того, воду приходилось затем сливать в специальные отстойники, чтобы избежать загрязнений.

Упомянутые модели: Jaguar I-Pace (от 5 825 000 Р )

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