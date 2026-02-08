История семьи, которая расстается с коллекцией автомобилей, чтобы не остаться в доме престарелых

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 20:54

Пожилые супруги вынуждены расстаться с уникальным Ford Model A 1929 года, чтобы собрать средства на возвращение в свой дом. Их история - отражение непростых решений, с которыми сталкиваются многие владельцы раритетных авто сегодня.

Ситуация, в которую попали Синтия и Робин Шурделл, не оставляет равнодушным никого, кто хоть раз задумывался о ценовой независимости и семейных ценностях. Пожилые супруги, долгие годы прожившие вместе, оказались в доме престарелых из-за проблем со статусом и невозможности самостоятельного ухода за собой. Однако их мечта - вернуться в свой дом, где остались воспоминания, привычные вещи и, главное, настоящее ощущение жизни.

Для этого им пришлось принять решение: выставить на продажу все автомобили из своей коллекции, включая настоящий раритет - Ford Model A 1929 года выпуска. Эта машина не просто транспорт, а символ целой эпохи, переживший почти столетие и сохранивший дух времени. Но сейчас для семьи важна не история, а возможность вновь почувствовать себя дома.

Как отмечают эксперты, подобные случаи становятся все более частыми: владельцы классических автомобилей начинают расставаться с ними из-за возраста, финансовых возможностей или изменений в законодательстве. В случае с Шурделлов ситуация осложняется тем, что расходы на содержание жилья и уход за ними превышают их возможности.

На помощь супругам пришел специалист по раритетным авто, который взялся привести Ford Model A в порядок перед продажей. Это не только повышает стоимость автомобиля, но и дает шанс найти покупателя, который оценит его по достоинствам. Для многих коллекционеров такие машины — не просто вложение, а часть истории, которую хочется сохранить.

Впрочем, для Синтии и Робина сейчас важна не коллекция, а возможность вновь ощутить себя хозяевами собственной жизни. Их история - напоминание о том, что даже самые ценные вещи иногда приходится отпускать ради главного. И хотя расставание с Ford Model A стоит дорого, супруги надеются, что этот шаг поможет им вернуться туда, где они по-настоящему счастливы.

Упомянутые модели: Ford Model A
Упомянутые марки: Ford
