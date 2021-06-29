Пожилая женщина устроила бойню на парковке у винного магазина
Фото: dailymail.co.uk
В происшествии пострадала покупательница магазина. Женщина отделалась переломом лодыжки. Если бы в последний момент ее не выдернул из-под колес один из прохожих, последствия могли быть более печальными. Виновница попыталась скрыться, но была арестована после непродолжительной погони. Ее обвиняют в нападении и причинении тяжкого вреда здоровью, опасном вождении, неподчинении при задержании и причинении ущерба. Магазин оценил убытки в 25 тысяч долларов. По данным полиции, Энни Уильямс сначала подралась со своим сожителем у входа в магазин, затем села в машину и пыталась задавить его, но врезалась в витрину.
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