Полет в один конец ради мечты – как пенсионер пополнил гараж суперкаров

Пожилой коллекционер из Аризоны купил Lamborghini Aventador SVJ за миллион долларов

Пожилой автолюбитель отправился из Аризоны в Нью-Джерси ради уникального Lamborghini. Он приобрел редкий Aventador SVJ Roadster за миллион долларов. В его коллекции уже есть Porsche и Ferrari. Почему он не смог пройти мимо этого авто? Подробности – в материале.

В мире коллекционирования автомобилей случаются удивительные истории. Одна из них произошла с пожилым жителем Аризоны, который, не желая упускать шанс, отправился в Нью-Джерси за автомобилем своей мечты. Он приобрел билет в один конец, чтобы лично забрать Lamborghini Aventador SVJ Roadster, мысль о котором долго не давала ему покоя.

Этот автомобиль не был для него чем-то совершенно новым: раньше в его гараже уже стоял Aventador SVJ, окрашенный в фиолетовый цвет. Однако, расставшись с ним, владелец понял, что не может забыть ощущений от вождения такого суперкара. Желание вернуть себе эмоции от мощного итальянского спорткара оказалось настолько сильным, что он без колебаний отправился на другой конец страны.

В автосалоне Нью-Джерси его уже ждал желанный экземпляр — Lamborghini Aventador SVJ Roadster с пробегом всего 1 000 миль. Сделка прошла быстро: покупатель сразу заявил, что готов перевести деньги и не планирует расставаться с этим автомобилем в будущем.

Интересно, что этот Lamborghini не был единственным автомобилем, который мог бы пополнить его коллекцию. В шоуруме рядом стоял Porsche 911 GT2 RS, и дилер даже пытался предложить его в комплекте. Но владелец решил, что на этот раз ограничится только Aventador SVJ, ведь в его гараже уже есть Porsche 918 Spyder и Carrera GT. Очевидно, он предпочитает мощные и редкие автомобили, которые дарят исключительные ощущения от вождения.

Технические характеристики Aventador SVJ впечатляют даже искушенных автолюбителей. Под капотом скрывается атмосферный V12 объёмом 6,5 литра, развивающий 760 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Такой мотор позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 2,8 секунды, пройти четверть мили за 10,3 секунды и достичь максимальной скорости свыше 350 км/ч. Для коллекционера, который ценит скорость и драйв, это идеальный выбор.

Владелец признался, что давно следил за этим автомобилем — он даже видел его в своём родном городе, а затем нашел в продаже в Нью-Джерси. Теперь Aventador SVJ Roadster занимает достойное место в его коллекции, где уже есть Ferrari 812 Competizione. Дилер даже поинтересовался, не интересует ли его Bugatti Chiron, но коллекционер остался верен своим предпочтениям и отказался от французского гиперкара.

Обратная дорога на новом Lamborghini обещает быть незабываемой. Для многих автолюбителей подобная история — мечта, которая кажется недостижимой.