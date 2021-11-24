Пожиратели бензина: с этими машинами вы разоритесь на топливе!
Toyota Tundra 4WD 2021 года
Эта машина всем хороша – она надежна и оснащена мощным V8 на 5,7 л, такой же стоит и у Lexus LX570. Но ее расход топлива потрясает – 18 л на сотню по городу и почти 14 л на трассе!
Эта машина была бы просто великолепна, если бы не пила бензин литрами.
Lexus LX570 2021 года
Тот же двигатель, но прожорливость еще выше! На трассе этот внедорожник потребляет 14,7 л на 100 км. При этом флагманский внедорожник бренда, в отличие от рабочей лошадки Tundra, относится все же к люксовому сегменту. К тому же, мощность у него всего лишь 383 л.с., а не более 500, так что подобный расход ничем не оправдан.
Ford F-250 Super Duty 2020 года
Не отрицаем – это один из лучших пикапов для перевозки тяжелых грузов, но, черт побери, 16,8 л на сотню по городу?! Не слишком ли дорогостоящими окажутся такие грузоперевозки?
Кстати, эта модель тоже не из дешевых, и единственное, для чего ее стоит покупать, это та тяжелая работа, с которой способен справляться этот мощный пикап. Но все же, прикиньте сперва предстоящие расходы на топливо.
Jeep Gladiator Mojave 2020 года
Шикарная машина для любого бездорожья и гонок по песчаным барханам, но на трассе его специфическая передняя часть создает ужасную аэродинамику и, как следствие, 15,7 л на каждые 100 км.
В остальном к Gladiator нет никаких претензий – он сильный, мощный, проходимый, оснащен двигателем V6 на 3,6 л и восьмиступенчатой АКПП.
Mercedes-Benz G-Class 2019 года
В 2019 году бренд представил новое поколение своего G-Class, которая выпускается уже более 40 лет. Разумеется, все ждали изменений, и они есть. Но только не в части экономии топлива.
Турбированный V8 объемом 4 л в паре с девятиступенчатой АКПП позволяет внедорожнику быстро разгоняться до сотни на трассе, но при этом каждые 100 км будут стоить вам 15,7 л бензина.
Lamborghini Aventador 2021 года
Мы понимаем, что если вы покупаете новую Lamborghini Aventador, то расходы на бензин явно не то, что тревожит вас в этой жизни. Да и потом, здесь хотя бы понятно, на что идут эти литры бензина – 730 л.с. при 6,5-литровом двигателе V8. Так что расход в 15,7 л на трассе не такой уж и плохой показатель.
Chevrolet Silverado 2500 HD 2022 модельного года
Еще один трудолюбивый тяжеловоз в нашем списке, который не только хорошо работает, но и немало «кушает». Однако, в отличие от Ford Super Duty, этот пикап отличается куда меньшей мощностью.
Дизельный двигатель дает неплохой крутящий момент 910 Нм, так что в целом от справится с большей частью своей работы. Но, готовьтесь заправлять его очень часто – 16,8 л на трассе не маленький расход.
Ford F-350 Tremor 2020 года
Очень мощный и по-настоящему хардкорный пикап, который и в работе себя отлично проявляет, и на бездорожье вас не подведет. Его V8 объемом 7,3 л способен неслабо разогнать этот пикап, но, как вы понимаете, за большую силу всегда приходится дорого платить.
Если вы мечтаете о пикапе, который легко преодолеет любое бездорожье, то можете присмотреться к Tremor, главное потом не получить тремор в руках, когда он «сожрет» очередной бак горючего при расходе 16,8 л на сотню км по трассе.
Ram 1500 TRX 2021 года
На ровной и свободной трассе этот пикап может гнать с расходом 18,1 л на сто км. Он брутален и силен – двигатель V8 объемом 6,2 л обеспечивает ему 702 л.с. Этого более чем достаточно для рабочих задач, но не всем по карману. Зато, теперь вы понимаете, зачем этому монстру бак на 150 литров горючего.
Bugatti Chiron Pur Sport 2021 года
Да-да, мы понимаем, что покупатели таких машин редко думают о том, как бы снизить расход топлива и сэкономить лишние 10 литров на трассе! Эта машина создана для наслаждения дорогой, каждым метром пройденной трассы.
Она так же прожорлива, как и бесподобно красива, поэтому владельцу и любителю скорости предстоит тратить по 18,1 л топлива на каждые 100 км пройденного пути. Впрочем, скорее всего, у него есть своя АЗС и это его вообще не волнует!
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