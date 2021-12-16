Пранкеру Эдварду Билу отменили приговор за жуткое ДТП на Садовом кольце
Напомним, 1 апреля 2021 года Эдвард Бил, находясь за рулем мощного Audi, не справился с управлением и на огромной скорости выехал на Садовом кольце на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo Марии Артемовой. В аварии пострадали пять машин, несколько человек получили травмы. Сама Мария несколько дней провела в коме и чудом осталась жива. Бил уже выплатил ей многомиллионную компенсацию и обязался оплачивать все расходы на дальнейшую реабилитацию.
В середине июля суд вынес решение. Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. По решению суда он не мог покидать место постоянного проживания с 20:00 до 8:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также менять место жительства без уведомления. Сторона обвинения сочла такой приговор чересчур мягким и подала апелляцию.
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