Права для иностранцев: только ли формальность?
С 1 июня 2017 года вступил в силу закон, запрещающий управление грузовиками, такси и автобусами без российских водительских прав. Каждый водитель-иностранец, чтобы получить российские права, должен отныне сдать теоретическую и практическую части экзамена. Теория включает в себя 20 вопросов за 20 минут; можно сделать 2 ошибки, но за каждую водителю придется ответить еще на 5 вопросов за 5 минут. В практической части водители демонстрируют свое умение ездить на автодроме и в городе. За новые российские права нужно будет заплатить госпошлину 2 000 рублей. Подготовиться к экзаменам водитель может сам, а может обратиться за помощью в автошколы. Переобучение примерно обойдется в 15 000 рублей.
В тоже время обращение депутатов Госдумы РФ к Президенту России о предоставлении возможности работы по управлению большегрузным и общественным транспортом с национальными водительскими удостоверениями водителям из Киргизии было поддержано практически единогласно. Такое изменение удивляет специалистов образования, поскольку тестирование, проведенное в июне 2017 года среди водителей-иностранцев, показало, что практически ни один из них не сдал экзамен на знание Правил дорожного движения России. Именно поэтому происходят более 30% ДТП в России по вине водителей-иностранцев. А их в настоящее время насчитывается более 70 тысяч (киргизов – более 10 тысяч).
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Депутаты ежемесячно принимают по два нормативных документа по ужесточению мер к водителям за нарушения ПДД. Однако, к сожалению, превентивные, профилактические меры остаются на втором плане. Наша организация создала в 30 регионах России бесплатные консультационные центры для водителей-иностранных граждан с целью разъяснения условий обмена национальных ВУ на российские и правилах пересдачи экзаменов. Считаем, что разрешение киргизам не менять права может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и послужить причиной многих ДТП на территории России.
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Сергей Лобарев, председатель правления «Гильдия автошкол России»
Автомобильные сообщества видят в этом и коммерческую подоплеку. Дело в том, что труд мигрантов обходится предпринимателям дешевле. А сегодня порядка 40% наемных водителей приехали из других стран. Если грузо- и пассажироперевозки запретят осуществлять с иностранными правами сейчас, это нанесет удар, прежде всего, по бизнесу. В таких делах безопасность граждан почему-то отходит на второй план.
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Нужно регулярно проверять знания ПДД не только у иностранных водителей, но и всех, кто имеет национальные водительские права, хотя бы раз в 5 лет, тогда аварийность сразу уменьшилась бы. Что касается приема на работу водителей-иностранцев, считаю, что необходимо для начала принимать местных жителей. Если нет желающих, то тогда уже искать из числа иностранцев. Не стоит забывать также про постоянную проверку знаний ПДД, наличие видеорегистратора и просмотр его на наличие нарушений.
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Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»
Тем не менее, в крупных региональных учебных центрах по обучению водителей в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Ростовской областях и Карелии водители из соседних государств могут получить бесплатные консультации по оформлению документов для сдачи экзаменов в ГИБДД. Для этого им придется сдать экзамены, бесплатно пройти проверку знаний по экзаменационным билетам.
При необходимости можно получить консультации по Правилам и основам безопасности дорожного движения, приобрести соответствующую учебную и методическую литературу, пройти дополнительные занятия по вождению на экзаменационных маршрутах и медицинскую комиссию, воспользоваться услугами лингвиста. Подобные меры поддерживают автомобильные сообщества и власти. Это, по мнению экспертов, позволит сократить количество ДТП с участием иностранных водителей.
Сегодня перевозчики понимают, что замена удостоверения на российское – не только лишь формальность. Более того, чтобы сократить статистику аварий с иностранными водителями, нужны новые реформы. Пока что внедрять их не спешат.
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