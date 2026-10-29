Что больше не нужно предъявлять в 2026 году: Как работает правило «24 часов» по ОСАГО и какие документы вместо него проверяет инспектор

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 октября 2026, 18:32

Инспектор больше не спросит ПТС: какие документы достаточно возить с собой в 2026 году

Инспектор больше не спросит ПТС: какие документы достаточно возить с собой в 2026 году

Что больше не нужно предъявлять в 2026 году: Как работает правило «24 часов» по ОСАГО и какие документы вместо него проверяет инспектор

Инспектор больше не спросит ПТС: какие документы достаточно возить с собой в 2026 году

ПТС с собой можно больше не возить — для проверки достаточно СТС. Разбираем, какие документы действительно нужны в поездке, что изменилось по ОСАГО с 23 марта 2026 года и когда все же потребуется диагностическая карта.

ПТС с собой можно больше не возить — для проверки достаточно СТС. Разбираем, какие документы действительно нужны в поездке, что изменилось по ОСАГО с 23 марта 2026 года и когда все же потребуется диагностическая карта.

При остановке инспектор проверяет водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства — СТС. ПТС, бумажный или электронный, к документам, которые водитель обязан возить с собой, не относится, поэтому путаница с «паспортом в бардачке» юридических последствий не имеет: для проверки достаточно СТС.

Для обычной поездки на личном легковом автомобиле нужны действующие права соответствующей категории и СТС. Полис ОСАГО требуется, если обязанность страхования распространяется на водителя; электронный полис можно показать в установленной форме, а инспектор вправе проверить его по информационным системам.

С 23 марта 2026 года действует правило «24 часов»: если нарушение по ОСАГО выявлено повторно в течение суток, второй штраф не выписывается, первичный штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей, повторный — от 3 000 до 5 000 рублей, а если водитель не вписан в полис — 500 рублей.

ПТС содержит сведения об автомобиле и отметки об эксплуатации, но после регистрации машины возить его с собой в каждой поездке не нужно, включая электронный ПТС, который хранится в реестре и на руки не выдаётся. У недавно купленного автомобиля ситуация иная: если СТС еще не выдали, водитель должен подтвердить законность владения и дату приобретения, а для регистрации необходимо обратиться в установленный срок, поскольку договор купли-продажи сам по себе не даёт права ездить без регистрации неограниченно долго.

Медицинская справка, оформленная для получения прав, при обычной проверке не предъявляется — инспектор смотрит водительское удостоверение, где могут быть отметки об ограничениях и условиях управления.

Диагностическая карта также не входит в перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и передавать сотрудникам полиции. С 2021 года личные легковые автомобили физических лиц, используемые исключительно в личных целях, освобождены от обязательного техосмотра. Однако из этого правила есть важное исключение: диагностическая карта понадобится при постановке на учет автомобиля старше четырёх лет при смене владельца, а также при внесении изменений в конструкцию.

Для такси, автобусов и грузовиков при коммерческих перевозках требования сохраняются, и штраф для физического лица за отсутствие карты в этих случаях составляет 2 000 рублей. Отсутствие карты само по себе не доказывает неисправность автомобиля, а факт прохождения ТО при необходимости устанавливается через информационные системы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Тула Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться