Что больше не нужно предъявлять в 2026 году: Как работает правило «24 часов» по ОСАГО и какие документы вместо него проверяет инспектор

29 октября 2026, 18:32
Инспектор больше не спросит ПТС: какие документы достаточно возить с собой в 2026 году
Инспектор больше не спросит ПТС: какие документы достаточно возить с собой в 2026 году
ПТС с собой можно больше не возить — для проверки достаточно СТС. Разбираем, какие документы действительно нужны в поездке, что изменилось по ОСАГО с 23 марта 2026 года и когда все же потребуется диагностическая карта.
При остановке инспектор проверяет водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства — СТС. ПТС, бумажный или электронный, к документам, которые водитель обязан возить с собой, не относится, поэтому путаница с «паспортом в бардачке» юридических последствий не имеет: для проверки достаточно СТС.
Для обычной поездки на личном легковом автомобиле нужны действующие права соответствующей категории и СТС. Полис ОСАГО требуется, если обязанность страхования распространяется на водителя; электронный полис можно показать в установленной форме, а инспектор вправе проверить его по информационным системам.
С 23 марта 2026 года действует правило «24 часов»: если нарушение по ОСАГО выявлено повторно в течение суток, второй штраф не выписывается, первичный штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей, повторный — от 3 000 до 5 000 рублей, а если водитель не вписан в полис — 500 рублей.
ПТС содержит сведения об автомобиле и отметки об эксплуатации, но после регистрации машины возить его с собой в каждой поездке не нужно, включая электронный ПТС, который хранится в реестре и на руки не выдаётся. У недавно купленного автомобиля ситуация иная: если СТС еще не выдали, водитель должен подтвердить законность владения и дату приобретения, а для регистрации необходимо обратиться в установленный срок, поскольку договор купли-продажи сам по себе не даёт права ездить без регистрации неограниченно долго.
Медицинская справка, оформленная для получения прав, при обычной проверке не предъявляется — инспектор смотрит водительское удостоверение, где могут быть отметки об ограничениях и условиях управления.
Диагностическая карта также не входит в перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и передавать сотрудникам полиции. С 2021 года личные легковые автомобили физических лиц, используемые исключительно в личных целях, освобождены от обязательного техосмотра. Однако из этого правила есть важное исключение: диагностическая карта понадобится при постановке на учет автомобиля старше четырёх лет при смене владельца, а также при внесении изменений в конструкцию.
Для такси, автобусов и грузовиков при коммерческих перевозках требования сохраняются, и штраф для физического лица за отсутствие карты в этих случаях составляет 2 000 рублей. Отсутствие карты само по себе не доказывает неисправность автомобиля, а факт прохождения ТО при необходимости устанавливается через информационные системы.
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