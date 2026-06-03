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Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 20:13

Права на электросамокат: когда они обязательны и что изменилось в 2026 году

Права на электросамокат: когда они обязательны и что изменилось в 2026 году

Электросамокаты в 2026: кому и когда нужны права, штрафы и регистрация

Права на электросамокат: когда они обязательны и что изменилось в 2026 году

В 2026 году правила для электросамокатов стали строже: теперь права требуются не только по мощности, но и по скорости. Разделение на игрушки и транспортные средства влияет на маршруты, штрафы и даже возраст допуска. Разбираемся, что важно знать владельцам и пользователям.

В 2026 году правила для электросамокатов стали строже: теперь права требуются не только по мощности, но и по скорости. Разделение на игрушки и транспортные средства влияет на маршруты, штрафы и даже возраст допуска. Разбираемся, что важно знать владельцам и пользователям.

В 2026 году электросамокаты окончательно перестали быть просто развлечением — теперь для многих моделей действуют те же правила, что и для мопедов. Закон четко разделил устройства на «игрушки» и полноценные транспортные средства, и это напрямую влияет на необходимость получения водительских прав, соблюдение правил движения и даже размер штрафов.

Главный критерий — не цена и не вес, а максимальная скорость, заложенная производителем. Если ваш электросамокат не разгоняется быстрее 25 км/ч и его мощность не превышает 250 Вт, права не нужны. Такие модели можно использовать на тротуарах, велодорожках и в пешеходных зонах. Но стоит только превысить эти параметры — и категория устройства автоматически приравнивается к мопеду, а значит, потребуется категория «M» и регистрация в ГИБДД.

Особое внимание уделяется коммерческому использованию: если самокат применяется для доставки или проката, требования становятся строже. Однако прокатные самокаты обычно имеют заводское ограничение скорости до 25 км/ч, поэтому для них права не требуются. Но если вы купили мощную модель для личного пользования, вся ответственность лежит на вас.

Процедура получения прав на электросамокат ничем не отличается от мопедной: возраст — 16 лет, обязательная медкомиссия, теоретический и практический экзамены в ГИБДД, а также уплата госпошлины. На всё оформление уходит около месяца и 5–7 тысяч рублей. Важно помнить: если самокат разгоняется до 80 км/ч, он уже считается мотоциклом, и требуется категория «A» с возрастным порогом от 18 лет.

География передвижения теперь тоже строго регламентирована. Без прав на маломощных моделях разрешено ездить только по тротуарам, велодорожкам и в пешеходных зонах. На проезжую часть выезжать нельзя. Для более быстрых и мощных самокатов (с правами) открывается доступ к правому ряду дорог и велодорожкам, но тротуары и пешеходные зоны становятся запретными. Нарушение правил — штраф 2500 рублей и эвакуация устройства.

Существуют и универсальные запреты: на любых электросамокатах нельзя ездить по тротуарам с плотным потоком людей, пересекать пешеходные переходы верхом и выезжать на автомагистрали, МКАД и скоростные шоссе. Даже наличие прав не освобождает от этих ограничений.

Перейдём к вопросам о регистрации, штрафах и практическим примерам. Например, если мощность самоката не превышает 250 Вт, а скорость — 25 км/ч, права не нужны. Но если скорость формально до 25 км/ч, а мощность выше, права всё равно требуются — инспекторы ориентируются на заводские характеристики. За езду без прав на мощную модель штраф может составлять 15 000 рублей, а самокат отправят на штрафстоянку. Для слабых моделей (до 250 Вт и 25 км/ч) регистрация не требуется, но за пьяную езду предусмотрен штраф — как для пешеходов.

Судя по новым правилам, владельцам электросамокатов стоит внимательно изучить характеристики своей техники и не надеяться на «серую зону». В России рынок электросамокатов продолжает расти, а ужесточение связано с ростом числа ДТП и жалоб пешеходов. Теперь каждый пользователь должен чётко понимать, где и как можно ездить, чтобы не столкнуться со штрафами и проблемами при регистрации.

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