Права, штрафы и ограничения для электросамокатов в 2026: как скорость и мощность изменили требования к владельцам и арендаторам

25 июня 2026, 15:49
Права на электросамокат в 2026: новые требования, штрафы и ограничения
Права на электросамокат в 2026: новые требования, штрафы и ограничения
С 2026 года правила для электросамокатов в России ужесточились: теперь права требуются не только по мощности, но и по максимальной скорости. Это влияет на маршруты, штрафы и возраст допуска, а также на коммерческое использование техники.
В 2026 году электросамокаты в России окончательно перестали быть просто средством для прогулок, поскольку теперь для многих моделей предъявляются те же требования, что и для мопедов, а закон чётко разделил устройства на «игрушки» и полноценные транспортные средства, что напрямую влияет на необходимость получения водительских прав, соблюдение правил движения и даже размеры штрафов.
Ключевым критерием стал не только показатель мощности, но и максимальная скорость, заложенная производителем, и если ваш электросамокат не умеет разгоняться быстрее 25 км/ч, а его мощность не превышает 250 Вт, то права не требуются, и такие модели разрешено использовать на тротуарах, велодорожках и в пешеходных зонах, однако стоит только превысить эти параметры, как категория устройства автоматически приравнивается к мопеду, а значит, потребуется категория «M» и регистрация в ГИБДД.
Особое внимание уделяется коммерческому использованию: если самокат применяется для доставки или проката, требования становятся более строгими, но у большинства прокатных самокатов установлено заводское ограничение скорости до 25 км/ч, поэтому для них права не нужны, тогда как если куплена мощная модель для личного пользования, вся ответственность ложится на владельца.
Получение прав на электросамокат полностью соответствует мопедной процедуре: возраст водителя должен быть не младше 16 лет, требуется обязательная медкомиссия, сдача теоретического и практического экзаменов в ГИБДД, а также уплата госпошлины, при этом на оформление обычно уходит около месяца и 5–7 тысяч рублей, а если самокат способен разгоняться до 80 км/ч, он уже считается мотоциклом, и потребуется категория «А» с возрастным порогом от 18 лет.
География передвижения теперь строго регламентирована: без прав на маломощных моделях разрешено ездить только по тротуарам, велодорожкам и в пешеходных зонах, а выезжать на проезжую часть нельзя, тогда как для более быстрых и мощных самокатов при наличии прав открыт доступ к правому ряду дорог и велодорожкам, но тротуары и пешеходные зоны становятся запретными, а нарушение правил влечёт штраф 2500 рублей и эвакуацию устройства.
Существуют и универсальные запреты, действующие на любых электросамокатах: нельзя ездить по тротуарам с плотным потоком людей, пересекать пешеходные переходы верхом и выезжать на автомагистрали, МКАД и скоростные шоссе, причём даже наличие прав не освобождает от этих ограничений.
Вопросы регистрации и штрафов также стали более ясными: если мощность самоката не превышает 250 Вт, а скорость — 25 км/ч, права не нужны, но если скорость укладывается в норму до 25 км/ч, а мощность выше, права всё равно требуются, поскольку инспекторы ориентируются на заводские характеристики, и за езду без прав на мощную модель штраф может составлять 15 000 рублей, а самокат отправят на штрафстоянку, тогда как для слабых моделей регистрация не требуется, но за пьяную езду предусмотрен штраф как для пешеходов.
Судя по новым правилам, владельцам электросамокатов стоит внимательно изучить характеристики своей техники и не надеяться на «серую зону», ведь в России рынок электросамокатов продолжает расти, а ужесточение связано с ростом числа ДТП и жалоб пешеходов, и теперь каждый пользователь должен чётко понимать, где и как можно ездить, чтобы не столкнуться со штрафами и проблемами при регистрации, при этом вопросы маршрутов и ограничений становятся особенно актуальными в сезон массовых путешествий на юг России , когда правила движения и доступность оказываются на первом плане.
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