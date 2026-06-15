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Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 05:53

Права на электросамокаты в 2026: новые правила, штрафы и возрастные ограничения

Права на электросамокаты в 2026: новые правила, штрафы и возрастные ограничения

Какие изменения ждут владельцев электросамокатов и СИМ в ближайшие годы

Права на электросамокаты в 2026: новые правила, штрафы и возрастные ограничения

Правила для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности ужесточаются. Водителям важно знать, когда потребуется водительское удостоверение, какие штрафы грозят за нарушения и как изменятся возрастные ограничения. Эти перемены затрагивают всех, кто использует электротранспорт в городе.

Правила для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности ужесточаются. Водителям важно знать, когда потребуется водительское удостоверение, какие штрафы грозят за нарушения и как изменятся возрастные ограничения. Эти перемены затрагивают всех, кто использует электротранспорт в городе.

В последние годы электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) стали неотъемлемой частью городского движения. Их популярность растёт, а вместе с ней — и внимание законодателей. Уже с 2023 года в ПДД включено понятие «СИМ», куда входят электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и аналогичные устройства. Это не полноценные транспортные средства, такие как автомобили или мотоциклы, но и не просто игрушки: для них действуют установленные правила.

Если электросамокат оснащён мотором мощностью до 250 Вт и не разгоняется быстрее 25 км/ч, права не требуются. Такие модели не подлежат регистрации и подходят для детей и подростков. Они лёгкие, простые в управлении и позволяют соблюдать осторожность. Среди популярных вариантов — Kugoo A2 и Ninebot C2 Pro, которые часто выбирают для семейных прогулок и поездок в общественных местах.

Но если мощность превышает 250 Вт, а скорость — 25 км/ч, устройство уже приравнивается к мопеду. В этом случае необходимо водительское удостоверение категории M, а также подойдут категории A или B. Такие электросамокаты рассчитаны на подростков старше 14 лет и взрослых, позволяют быстро перемещаться по городу и преодолевать большие расстояния. К этой категории относятся, например, Kugoo L2 Pro Plus, Kugoo S3 Pro, Kugoo M2 Pro и Kugoo S4.

Возрастные ограничения также чётко прописаны. Детям до 7 лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых и исключительно по пешеходным или велодорожкам. С 7 до 14 лет движение возможно по велодорожкам и пешеходно-велосипедным зонам. С 14 лет разрешён выезд на обочины и проезжую часть, если нет велодорожки и самокат соответствует условиям для СИМ. При этом водитель обязан уступать пешеходам, соблюдать скоростные ограничения и использовать защитное снаряжение.

Передвигаться на электросамокате можно по велодорожкам, велополосам, тротуарам (если нет альтернативы и на малой скорости), а также по обочине при соблюдении всех норм. На проезжую часть разрешено выезжать только при наличии прав и если устройство классифицируется как мопед.

За нарушение этих правил предусмотрены штрафы. За езду без прав — до 800 рублей, за движение по трассе с разрешённой скоростью выше 60 км/ч — до 1000 рублей, а за управление в состоянии опьянения — от 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Кроме того, ответственность может наступить согласно статье 12.29 КоАП РФ, которая применяется к пользователям СИМ.

В ближайшие годы ожидаются новые изменения: возраст допуска к управлению СИМ может повыситься с 14 до 16 лет, обсуждается введение обязательных прав для некоторых категорий электросамокатов, а также ограничение движения по тротуарам и создание специальных зон и парковок. Эти меры направлены на повышение безопасности и упорядочение городского движения. Кстати, интерес к альтернативному транспорту растёт не только в России — например, электроскутеры с независимой подвеской и специальными моторами, такие как Veehop, становятся всё популярнее: обзор новых решений для стандартных и внедорожных общественных ситуаций .

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