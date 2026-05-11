Нужны ли права на электровелосипед в 2026: главное изменение, о котором молчат владельцы СИМ

Права на электровелосипед: когда они действительно необходимы и что грозит за отсутствие

Электровелосипеды становятся все популярнее, но не все владельцы знают, когда для них требуются права и какие ограничения действуют по закону. В материале разбираемся, как изменились требования к СИМ, с какого возраста можно выезжать на дорогу и что грозит за нарушение правил. Актуально для всех, кто следит за новыми тенденциями в городской мобильности.

В последние годы электровелосипеды стали популярным видом транспорта, и в 2026 году законодательство стало более чётким. Многих волнует вопрос, нужны ли права для управления таким транспортным средством и какие действуют возрастные ограничения.

Согласно правилам, электровелосипеды, как и самокаты, моноколёса и сигвеи, отнесены к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Для них выделен отдельный раздел в ПДД, который предъявляет требования как к техническим характеристикам, так и к поведению на дороге.

Если мощность двигателя электровелосипеда не превышает 250 Вт, максимальная скорость — 25 км/ч, а масса — до 35 кг, то он считается СИМ, и права для управления не требуются. При соблюдении всех этих условий владелец может свободно передвигаться без водительского удостоверения.

Если хотя бы один параметр превышен, электровелосипед приравнивается к мопеду — тогда нужны права категории «М» (с 16 лет). При мощности от 390 Вт или возможности разгоняться свыше 50 км/ч транспорт относится к мотоциклам, и здесь требуются права категории «А».

Даже если права не нужны, необходимо соблюдать ПДД: запрещено управлять неисправным электровелосипедом или ездить в состоянии опьянения. На пешеходном переходе нужно спешиваться, маневры на проезжей части сопровождать сигналами рукой, в темноте использовать фару и фонарь. Нельзя перевозить грузы, выступающие за пределы велосипеда более чем на полметра, а также запрещён поворот налево на дороге с двумя и более полосами в одну сторону или с трамвайными путями.

Детям до 7 лет разрешено кататься только по тротуарам и специальным дорожкам. Подросткам от 7 до 14 лет — по велосипедным зонам, но в сопровождении взрослых. Взрослым можно выезжать на дороги общего пользования по краю правой полосы или обочине, но движение по магистралям запрещено. Если есть велодорожка, передвигаться по пешеходной зоне нельзя.

Таким образом, управление электровелосипедом требует внимательности и знания правил. Несоблюдение технических требований или ПДД грозит штрафами и другими неприятностями. В условиях роста популярности СИМ важно следить за изменениями законодательства и не рисковать без необходимости.