Штрафы до 30 000 ₽ и эвакуация: всё, что нужно знать о правах на мопед в 2026 году

14 июля 2026, 13:59
Права на мопед 49 кубов: что изменилось в 2026 году и какие штрафы ждут нарушителей
Права на мопед 49 кубов: что изменилось в 2026 году и какие штрафы ждут нарушителей
В 2026 году управление мопедом с двигателем до 50 куб. см без прав категории М грозит серьезными штрафами и задержанием техники. Новые требования затрагивают всех водителей, включая подростков и владельцев электробайков. Разбираемся в деталях.
В 2026 году вопрос о необходимости водительских прав для мопедов с двигателем до 50 куб. см вновь оказался в центре внимания. Причина проста: ужесточение контроля и чёткая позиция ГИБДД в отношении маломощной мототехники. Теперь даже за поездку на «полтиннике» без прав можно лишиться не только денег, но и самого транспортного средства.
Согласно действующим Правилам дорожного движения, мопеды и скутеры с двигателем до 50 куб. см или электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт официально относятся к категории «М». Это означает, что для законного передвижения по дорогам водитель обязан иметь права соответствующей категории. Исключения не предусмотрены – ни для бензиновых, ни для электрических моделей.
С 2013 года регистрация мопедов в ГИБДД не требуется, однако отсутствие номерных знаков не освобождает от ответственности. Важно помнить: управлять мопедом разрешается только с 16 лет. Если за руль садится подросток младше этого возраста, ответственность ложится на родителей или опекунов, а техника отправляется на штрафстоянку.
Для получения прав категории «М» потребуется пройти обучение в автошколе, включающее 108 часов теории и практические занятия на закрытой площадке. Экзамен состоит из теоретической части и выполнения упражнений на площадке. Если у водителя уже есть права любой другой категории (A, B, C и т. д.), дополнительно сдавать экзамен на мопед не нужно – автоматически открывается право управления категорией «М».
В обиходе часто путают понятия «мопед» и «скутер». С юридической точки зрения, главный критерий — объём двигателя. Если он превышает 50 куб. см, техника считается мотоциклом и требует прав категории «А», регистрации, номерных знаков и полиса ОСАГО. Для мопедов до 50 кубов регистрация и ОСАГО формально не обязательны, но права категории «М» строго необходимы.
Нарушение правил управления мопедом влечёт за собой серьёзные последствия. За управление без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении или лишении прав – до 30 тысяч рублей или административный арест. Мопед в таких случаях эвакуируется на специализированную стоянку, а забрать его можно только после оплаты всех расходов и предъявления документов.
Если за рулём окажется несовершеннолетний младше 16 лет, то на родителей будет наложен штраф (от 2 500 до 5 000 рублей), а техника также будет отправлена на штрафстоянку. Управление мопедом в состоянии опьянения приравнивается к аналогичному нарушению на автомобиле: штраф 30 тысяч рублей и лишение права на срок до двух лет.
Водитель мопеда обязан использовать застёгнутый мотошлем – за его отсутствие предусмотрен отдельный штраф в размере 1 000 рублей. Для повышения безопасности рекомендуется также защитная экипировка: наколенники, перчатки, плотная одежда и светоотражающие элементы.
В последние годы интерес к маломощной мототехнике растёт, особенно среди жителей крупных городов. Это связано с доступностью, экономичностью и возможностью быстрого перемещения в пробках. Однако новые правила и ужесточение контроля делают использование мопедов без прав рискованным занятием. Как отмечают эксперты, попытка сэкономить на обучении и документах может привести к ещё большим расходам и проблемам.
Для сравнения, в сегменте гибридных кроссоверов также наблюдается ужесточение требований к безопасности и регистрации, что подтверждает общую тенденцию к повышению контроля за всеми видами транспорта. Например, в материале о новых правилах для Belgee X80 PHEV подробно разбираются тонкости регистрации и эксплуатации современных моделей — подробнее о требованиях к гибридным автомобилям .
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