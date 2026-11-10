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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

10 ноября 2026, 09:17

Права на снегоход в 2026 году: категории, правила проката и штрафы за нарушения

Права на снегоход в 2026 году: категории, правила проката и штрафы за нарушения

Какие права нужны на снегоход в 2026 году — и почему обычные права категории «B» могут обернуться эвакуацией техники

Права на снегоход в 2026 году: категории, правила проката и штрафы за нарушения

Для личного снегохода одной автомобильной категории B недостаточно: потребуется AI в удостоверении тракториста-машиниста или подходящая категория в водительских правах. При платном прокате возможны исключения, если оформлен договор и проведен инструктаж.

Для личного снегохода одной автомобильной категории B недостаточно: потребуется AI в удостоверении тракториста-машиниста или подходящая категория в водительских правах. При платном прокате возможны исключения, если оформлен договор и проведен инструктаж.

Снегоход — полноценное транспортное средство повышенной опасности, и в 2026 году контроль за ним ужесточается. Для управления нужны не права категории «B», а удостоверение тракториста-машиниста. Большинству современных снегоходов требуется категория «A I», для тяжелой техники — «A». Получить их можно после обучения в аккредитованном центре, медсправки и экзамена в Гостехнадзоре с 16 лет.

Помимо прав, снегоход регистрируется в Гостехнадзоре в течение 10 дней после покупки, проходит техосмотр и страхуется по ОСАГО. Езда без регистрации — отдельное нарушение.

Прокат в 2026 году подчиняется строгим правилам. Организация обязана иметь права, зарегистрированную и исправную технику, страховку, проводить инструктаж и проверять права клиента. Арендатор должен иметь удостоверение нужной категории, соблюдать инструктаж, не передавать управление другим, не выезжать за маршрут и носить шлем. Без прав клиент может ехать только пассажиром.

Ответственность регулирует глава 12 КоАП РФ. Езда без прав — штраф от 5 000 до 15 000 рублей, передача управления лицу без прав — до 30 000 рублей, опьянение — до 45 000 рублей с лишением прав на 1,5–2 года. Незарегистрированный снегоход и отсутствие техосмотра — до 2 000 рублей, нарушение безопасности — до 5 000 рублей. Прокатчику за выдачу техники без прав грозят крупные штрафы. Выезд в заповедник или на лед в запрещенный период — штрафы до сотен тысяч рублей.

Среди популярных моделей выделяются туристические BRP Ski-Doo (серии Expedition, Grand Touring) и Polaris (RMK, Switchback) с двигателями 600–900 куб. см — они требуют категории «A I» и чаще всего встречаются в прокате. Утилитарные Yamaha (VK Professional, Sidewinder) и Arctic Cat (Norseman, ZR) также попадают под «A I». Легкие детские и молодежные модели вроде Yamaha SnoScoot с двигателем до 200 куб. см нередко оформляются на категорию «A I», но допускают управление с 16 лет. Тяжелые транспортные снегоходы с большим объемом двигателя могут требовать категории «A».

Стоит заранее уточнить категорию прав, не покупать технику без регистрации, требовать инструктаж при аренде и следить за сроками документов. Материал информационный, актуальные нормы уточняйте в КоАП РФ и актах Гостехнадзора.

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