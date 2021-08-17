Права на трактор: как и где получить удостоверение тракториста-машиниста
Какие есть категории прав на трактор
Удостоверение, позволяющее управлять спецтехникой, может быть следующих категорий:
Где получить права тракториста
Права на самоходную технику выдает Гостехнадзор. Там вы сможете обучиться и сдать экзамены, чтобы стать обладателем удостоверения нужной вам категории. Как и водительские права, выдаваемые ГИБДД, удостоверение тракториста-машиниста имеет вид карточки из пластика с данными водителя на лицевой стороне. На обороте сетка с отметками о категориях и дополнительной информацией (ограничениями по здоровью, стажем, группой крови).
Когда можно получить удостоверение тракториста
Кроме возрастных требований, у вас должна быть справка об отсутствии ограничений по здоровью на вождение спецтехники.
Какие документы нужны для прав на трактор
В Гостехнадзор следует явиться с:
- заявлением;
- паспортом;
- медсправкой;
- документом об окончании обучения (если вы готовились не самостоятельно, а в Гостехнадзоре);
- двумя матовыми фотографиями 3×4;
- удостоверением водителя, если получаете права категорий AII-AIV. Для других категорий права не обязательны.
- Квитанцией об оплаченной госпошлине.
Замена прав на трактор осуществляется при предоставлении индивидуальной карточки либо документа, подтверждающего выдачу прав тракториста-машиниста.
Прохождение обучения на трактор
При обучении на самоходную технику допускается экстерн. То есть вы можете явиться в Гостехнадзор уже подготовленным, и сдать экзамены.
Теоретический экзамен будет проводиться Гостехнадзором по билетам ПДД в виде опроса или на компьютере. Билеты утвердило Министерство сельского хозяйства.
Экзамен по практическим навыкам проводится на технике той категории, на которую вы претендуете. Если свое транспортное средство отсутствует, для сдачи экзамена вам его предоставят в инспекции.
Сколько нужно заплатить за удостоверения тракториста
Обучение в Гостехнадзоре платное, как и в автошколах. Цены разнятся в зависимости от региона, но средняя стоимость обучения на трактор по России составляет 7-10 тысяч рублей. Если вы собираетесь готовиться к экзаменам дистанционно, заплатите меньше – около 2-4 тысяч рублей.
Кроме того, потребуется уплатить госпошлину в 2000 рублей за выдачу удостоверения. Через Госуслуги можно будет получить 30% скидку.
Как осуществить замену удостоверения тракториста-машиниста
Замена прав на трактор производится в том же ведомстве, что и их выдача – в Гостехнадзоре.
Права можно заменить, если вы их потеряли, они украдены, испорчены, прекратили действовать, в них необходимо внести изменения (например, водитель сменил фамилию), изменилось здоровье водителя (что подтверждает медсправка).
Могут ли лишить прав на трактор
КоАП распространяется не только на водителей автомобилей, но и на водителей спецтехники. Если машинист-тракторист допустит нарушение, предусматривающее лишение удостоверения, он его лишится. При этом он останется и без удостоверения на управление другим транспортом – автомобилем. Чтобы вернуть права после лишения, нужно будет сдать экзамен по теории.
Кроме того, за вождение трактора без удостоверения тракториста-машиниста предусмотрены жесткие санкции. Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE пояснил: «За управление трактором лицом, не имеющим на это специальных прав (удостоверение тракториста-машиниста), ответственность наступает по статье 12.7 КоАП. В случае если такого документа нет вообще, и водитель не проходил соответствующее обучение, то нарушителю грозит штраф за езду на тракторе без прав в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. А если трактором управлял человек ранее лишенный прав, то тут наказание может оказаться суровее, в виде штрафа до 30 тысяч рублей, наказания в виде обязательных работ (до двухсот часов) или ареста до 15 суток».
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