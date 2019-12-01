Права несовершеннолетним. Стоит ли выдавать?
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Права до 18 лет при расширенном обучении
На всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД» («Юный инспектор движения») глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в ГИБДД не видят препятствий возможности выдачи водительских прав лицам моложе 18 лет при условии, что кандидаты в автомобилисты будут проходить усиленный курс обучения.
По замыслу, подростки должны будут не три месяца изучать ПДД, а гораздо дольше. К примеру, до 14 лет учить правила и основы управления автомобилем в ЮИД, а после — в юношеских автошколах.
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На 45 Конгрессе международной организации экзаменаторов СИЕКА его ведущий спикер Роберт Ислер пояснил, что лобные доли головного мозга, отвечающие за многие водительские функции, формируются у человека только к 25 годам. До этого у человека попросту дырка там, где должен быть мозг. С тех пор в мире принято направление к постепенному, ступенчатому, допуску к управлению ТС. У нас такого подхода пока нет, мы сразу даем полноценное водительское удостоверение, без всяких ограничений. Кроме роста аварийности подобная схема ничего не даст
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Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО
Временное удостоверение для новичков
В России начинающие водители довольно часто попадают в ДТП. По итогам прошлого года новички за рулем стали виновниками 8,7 тыс. аварий. Эксперты в области водительского образования видят лишь один способ снизить негативную статистику: выдавать временные в/у тем, кто только окончил автошколу.
Владелец временного удостоверения, согласно инициативе, не сможет слишком быстро ездить в городе, передвигаться в темное время суток и по автомагистралям или перевозить пассажиров. При замене водительских прав нарушения выпускника автошколы будут учитываться и классифицироваться по степени опасности для окружающих. Подобная практика действует в некоторых странах и позволяет сохранять влияние на бывших учеников. Начинающий водитель, как считают специалисты, должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение.
В ряде стран начинающим водителям выдаются временные водительские права на год –два. В Объединенных Арабских Эмиратах - на три года. По мнению экспертов, практику выдачи начинающим водителям временного водительского удостоверения можно применить и в России.
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Молодые водители зачастую слишком самоуверенны на дорогах. Той программы, что дают в автошколах, недостаточно для полноценного вождения наравне с опытными водителями. Да, ограничения для новичков существуют, однако этого недостаточно. Нужно выдавать им особые права с пометкой для ГИБДД, что за рулем находится новичок. Право иметь полноценный статус водителя нужно заработать опытом. Ведь начинающий ездок представляет угрозу для других участников движения. Собственно, поэтому я категорически против, чтобы несовершеннолетним водителям выдавали права. Наоборот возраст полноценного водителя нужно увеличивать
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Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Как считают специалисты, перечень запретов для новичков крайне мал. Кроме того, ГИБДД не особо-то следит за выполнением этих предписаний. Между тем, в развитых странах мира действительно существуют ограничения для неопытных водителей, причем куда более строгие. Штрафы в 200 евро за превышение скорости, запрет слушать музыку в машине и выдача временных удостоверений сроком на 4 года – и это далеко не все меры по сокращению числа ДТП с начинающими водителями.
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