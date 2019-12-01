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1 декабря 2019, 10:01

Права несовершеннолетним. Стоит ли выдавать?

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Фото Автошкола ДОСААФ Калуга
В России обсуждается идея выдачи водительских удостоверений несовершеннолетним. Соответствующую инициативу уже поддержали в Госавтоинспекции. Представители автошкол и автоклубов категорически против.

Права до 18 лет при расширенном обучении

На всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД» («Юный инспектор движения») глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в ГИБДД не видят препятствий возможности выдачи водительских прав лицам моложе 18 лет при условии, что кандидаты в автомобилисты будут проходить усиленный курс обучения.

По замыслу, подростки должны будут не три месяца изучать ПДД, а гораздо дольше. К примеру, до 14 лет учить правила и основы управления автомобилем в ЮИД, а после — в юношеских автошколах.

Права несовершеннолетним Стоит ли выдавать

 

Права несовершеннолетним Стоит ли выдавать

 

Права несовершеннолетним Стоит ли выдавать

 

Права несовершеннолетним Стоит ли выдавать

 

Права несовершеннолетним Стоит ли выдавать

 

Права несовершеннолетним Стоит ли выдавать
Права несовершеннолетним Стоит ли выдавать
Права несовершеннолетним Стоит ли выдавать
Права несовершеннолетним Стоит ли выдавать
Права несовершеннолетним Стоит ли выдавать
Подобное решение автошколы не поддерживают, поскольку выдавать права слишком молодым водителям опасно. Более того, специалисты настаивают на введении ступенчатой системы образования и выдачи прав, а также считают необходимым разделить новичков и более опытных водителей.
Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО « На 45 Конгрессе международной организации экзаменаторов СИЕКА его ведущий спикер Роберт Ислер пояснил, что лобные доли головного мозга, отвечающие за многие водительские функции, формируются у человека только к 25 годам. До этого у человека попросту дырка там, где должен быть мозг. С тех пор в мире принято направление к постепенному, ступенчатому, допуску к управлению ТС. У нас такого подхода пока нет, мы сразу даем полноценное водительское удостоверение, без всяких ограничений. Кроме роста аварийности подобная схема ничего не даст »
Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО
Между тем, еще недавно в ГИБДД обсуждали здравую инициативу — увеличение минимального возраста допуска к управлению мотоциклом (категория А) с 18 до 20 лет. При этом кандидат сначала должен научиться водить маломощный мотоцикл с правами подкатегории А2. Через 2 года ему заменят удостоверение на стандартное А. Кроме того, в Госавтоинспекции предлагалось пересмотреть минимальный возраст для открытия категории С (грузовики) и D (автобусы) — с 18 до 21 и 24 лет соответственно. Эту инициативу автомобильное сообщество встретило с одобрением.

Временное удостоверение для новичков

В России начинающие водители довольно часто попадают в ДТП. По итогам прошлого года новички за рулем стали виновниками 8,7 тыс. аварий. Эксперты в области водительского образования видят лишь один способ снизить негативную статистику: выдавать временные в/у тем, кто только окончил автошколу.

Владелец временного удостоверения, согласно инициативе, не сможет слишком быстро ездить в городе, передвигаться в темное время суток и по автомагистралям или перевозить пассажиров. При замене водительских прав нарушения выпускника автошколы будут учитываться и классифицироваться по степени опасности для окружающих. Подобная практика действует в некоторых странах и позволяет сохранять влияние на бывших учеников. Начинающий водитель, как считают специалисты, должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение.

В ряде стран начинающим водителям выдаются временные водительские права на год –два. В Объединенных Арабских Эмиратах - на три года. По мнению экспертов, практику выдачи начинающим водителям временного водительского удостоверения можно применить и в России.

Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « Молодые водители зачастую слишком самоуверенны на дорогах. Той программы, что дают в автошколах, недостаточно для полноценного вождения наравне с опытными водителями. Да, ограничения для новичков существуют, однако этого недостаточно. Нужно выдавать им особые права с пометкой для ГИБДД, что за рулем находится новичок. Право иметь полноценный статус водителя нужно заработать опытом. Ведь начинающий ездок представляет угрозу для других участников движения. Собственно, поэтому я категорически против, чтобы несовершеннолетним водителям выдавали права. Наоборот возраст полноценного водителя нужно увеличивать »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
На сегодняшний день малоопытным водителям в России запрещается перевозить пассажиров на переднем сидении, буксировать другие транспортные средства, перевозить крупногабаритные и опасные грузы. Кроме того, неопытным водителям мотоциклов не разрешено перевозить пассажиров. При этом ограничивать для новичков скорость до 70 км/ч на любой дороге власти отказались, поскольку камеры не определяют стаж водителя.

Как считают специалисты, перечень запретов для новичков крайне мал. Кроме того, ГИБДД не особо-то следит за выполнением этих предписаний. Между тем, в развитых странах мира действительно существуют ограничения для неопытных водителей, причем куда более строгие. Штрафы в 200 евро за превышение скорости, запрет слушать музыку в машине и выдача временных удостоверений сроком на 4 года – и это далеко не все меры по сокращению числа ДТП с начинающими водителями.

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citytire
Регистратор + радар-детектор
Как считаете, стоит ли брать 2 в одном, видеорегистратор и радар-детектор? Или лучше покупать по отдельности то и другое? Я решила, что детектор точно нужен, слишком много уходит на штрафы.
Елена Кладько
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Права несовершеннолетним. Стоит ли выдавать?
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Права несовершеннолетним. Стоит ли выдавать?
Права до 18 лет при расширенном обученииНа всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД» («Юный инспектор движения») глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в ГИБДД не видят препятствий возможности выдачи водительских прав лицам моложе 18 лет при условии, что кандидаты в автомобилисты будут проходить усиленный курс обучения.По замыслу, подростки должны будут не три месяца изучать ПДД, а гораздо дольше. К примеру, до 14 лет учить правила и основы управления автомобилем в ЮИД, а после — в юношеских автошколах.{{gallery_65}} Подобное решение автошколы не поддерживают, поскольку выдавать права слишком молодым водителям опасно. Более того, специалисты настаивают на введении ступенчатой системы образования и выдачи прав, а также считают необходимым разделить новичков и более опытных водителей.{{person_60_На 45 Конгрессе международной организации экзаменаторов СИЕКА его ведущий спикер Роберт Ислер пояснил, что лобные доли головного мозга, отвечающие за многие водительские функции, формируются у человека только к 25 годам. До этого у человека попросту дырка там, где должен быть мозг. С тех пор в мире принято направление к постепенному, ступенчатому, допуску к управлению ТС. У нас такого подхода пока нет, мы сразу даем полноценное водительское удостоверение, без всяких ограничений. Кроме роста аварийности подобная схема ничего не даст}}Между тем, еще недавно в ГИБДД обсуждали здравую инициативу — увеличение минимального возраста допуска к управлению мотоциклом (категория А) с 18 до 20 лет. При этом кандидат сначала должен научиться водить маломощный мотоцикл с правами подкатегории А2. Через 2 года ему заменят удостоверение на стандартное А. Кроме того, в Госавтоинспекции предлагалось пересмотреть минимальный возраст для открытия категории С (грузовики) и D (автобусы) — с 18 до 21 и 24 лет соответственно. Эту инициативу автомобильное сообщество встретило с одобрением.Временное удостоверение для новичковВ России начинающие водители довольно часто попадают в ДТП. По итогам прошлого года новички за рулем стали виновниками 8,7 тыс. аварий. Эксперты в области водительского образования видят лишь один способ снизить негативную статистику: выдавать временные в/у тем, кто только окончил автошколу.Владелец временного удостоверения, согласно инициативе, не сможет слишком быстро ездить в городе, передвигаться в темное время суток и по автомагистралям или перевозить пассажиров. При замене водительских прав нарушения выпускника автошколы будут учитываться и классифицироваться по степени опасности для окружающих. Подобная практика действует в некоторых странах и позволяет сохранять влияние на бывших учеников. Начинающий водитель, как считают специалисты, должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение. В ряде стран начинающим водителям выдаются временные водительские права на год –два. В Объединенных Арабских Эмиратах - на три года. По мнению экспертов, практику выдачи начинающим водителям временного водительского удостоверения можно применить и в России. {{person_79_Молодые водители зачастую слишком самоуверенны на дорогах. Той программы, что дают в автошколах, недостаточно для полноценного вождения наравне с опытными водителями. Да, ограничения для новичков существуют, однако этого недостаточно. Нужно выдавать им особые права с пометкой для ГИБДД, что за рулем находится новичок. Право иметь полноценный статус водителя нужно заработать опытом. Ведь начинающий ездок представляет угрозу для других участников движения. Собственно, поэтому я категорически против, чтобы несовершеннолетним водителям выдавали права. Наоборот возраст полноценного водителя нужно увеличивать}} На сегодняшний день малоопытным водителям в России запрещается перевозить пассажиров на переднем сидении, буксировать другие транспортные средства, перевозить крупногабаритные и опасные грузы. Кроме того, неопытным водителям мотоциклов не разрешено перевозить пассажиров. При этом ограничивать для новичков скорость до 70 км/ч на любой дороге власти отказались, поскольку камеры не определяют стаж водителя. Как считают специалисты, перечень запретов для новичков крайне мал. Кроме того, ГИБДД не особо-то следит за выполнением этих предписаний. Между тем, в развитых странах мира действительно существуют ограничения для неопытных водителей, причем куда более строгие. Штрафы в 200 евро за превышение скорости, запрет слушать музыку в машине и выдача временных удостоверений сроком на 4 года – и это далеко не все меры по сокращению числа ДТП с начинающими водителями.
2019-12-01
Автор: Арина Милая
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