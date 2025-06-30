Права, номера, документы: что подорожает для водителей с сентября 2025 года

30.06.2025, 11:11

10 лет без GM: что осталось от гигантского завода в Шушарах

30 июня исполняется ровно 10 лет прошло с момента закрытия завода General Motors в Санкт-Петербурге, но его пустующие цеха до сих пор напоминают о несостоявшейся мечте российской автомобильной индустрии. Читать далее