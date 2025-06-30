Права, номера, документы: что подорожает для водителей с сентября 2025 года
Регистрационные госномера тоже прибавят в цене. За комплект знаков для автомобиля придется отдать 3 тысячи рублей вместо нынешних 2 тысяч, а на мотоциклы и прицепы – 2,25 тыс. против прежних 1,5 тыс. Также вырастет стоимость свидетельства о соответствии требованиям безопасности – с 1,5 до 4,5 тыс. рублей. Это коснется тех, кто хочет легально модифицировать свой автомобиль или зарегистрировать самодельную конструкцию.
Кроме того, госпошлина за разрешение внести изменения в конструкцию машины вырастет для владельцев с 1 до 3 тыс. рублей. Подорожают и документы, связанные с перевозкой опасных грузов: само разрешение будет стоить 2,25 тыс. рублей, а его продление – 1,5 тыс. Вместо 200 рублей за бумажные транзитные номера будут брать 300, а металлические обойдутся в 2,4 тыс. вместо 1,6 тыс. Таким образом, у россиян осталось два месяца, чтобы успеть получить услугу ГИБДД по прежним расценкам.
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Lada Granta обзавелась новой базовой комплектацией с подушкой безопасности. Сколько она стоит?
В линейке Lada Granta появилась новая комплектация начального уровня под названием Standart Plus. Ее можно считать промежуточным вариантом между самым простым исполнением Standart и более оснащенным Classic’24. Главное отличие – наличие подушки безопасности водителя, которая ранее не входила в базовое оснащение.Читать далее
-
30.06.2025, 11:11
10 лет без GM: что осталось от гигантского завода в Шушарах
30 июня исполняется ровно 10 лет прошло с момента закрытия завода General Motors в Санкт-Петербурге, но его пустующие цеха до сих пор напоминают о несостоявшейся мечте российской автомобильной индустрии. Читать далее
-
30.06.2025, 06:41
Названы 5 самых дешевых новых внедорожников в России в июне 2025 года
В условиях сложного климата и неравномерного качества дорожного покрытия полноприводные внедорожники пользуются популярностью у российских автолюбителей, хотя и стоят дороже своих моноприводных «братьев». В список самых доступных моделей вошли как отечественные машины, так и один представитель китайского автопрома.Читать далее
-
30.06.2025, 00:16
Как изменились за год цены подержанных бюджетных иномарок
После ухода большинства западных автопроизводителей из России рынок новых автомобилей оказался в глубоком кризисе. Китайские бренды заняли освободившуюся нишу, но их стоимость оказалась недоступной для широкого круга покупателей. Единственная возможность сейчас приобрести надежную и относительно недорогую машину европейского или корейского бренда – вторичный рынок.Читать далее
-
29.06.2025, 05:55
Автопроизводители игнорируют жалобы водителей, потому что большие экраны - это выгодно
Американское агентство JD Power опубликовало ежегодный отчет о качестве новых автомобилей за 2025 год, и на первом месте по числу жалоб снова оказались информационно-развлекательные системы. Несмотря на недовольство клиентов, автопроизводители не планируют отказываться от цифровых экрановЧитать далее
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