26 декабря 2017, 12:17

Права велосипедистов хотят расширить

В городах России предлагают организовать специальные зоны для велосипедистов, где автомобилям будет запрещено передвигаться со скоростью выше 20 км/ч. Для этого установят специальные таблички.
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Правила дорожного движения запрещают ехать в седле велосипеда по «зебре». Вот только многие из нас банально ...
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Также в велосипедных зонах запретят оставлять машины на велопешеходных дорожках и перед бордюрными пандусами для инвалидов. Соответствующее предложение прозвучало от Минтранса. Ведомство уже подготовило все необходимые поправки в Правила дорожного движения.

В свою очередь, водители транспортных средств будут обязаны открывать двери автомобиля, только убедившись в том, что это не создает помех и не угрожает безопасности других участников движения. Ожидается, что поправки в ПДД вступят в силу уже летом следующего года.

Ранее в России увеличили размер штрафа для водителей, которые не уступают дорогу пешеходам на переходах. Теперь за отказ пропустить пешехода или велосипедиста на переходе размер взыскания составляет 2500 рублей вместо прежних 1500 рублей.
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Права велосипедистов хотят расширить
{{material_121652}} Также в велосипедных зонах запретят оставлять машины на велопешеходных дорожках и перед бордюрными пандусами для инвалидов. Соответствующее предложение прозвучало от Минтранса. Ведомство уже подготовило все необходимые поправки в Правила дорожного движения.В свою очередь, водители транспортных средств будут обязаны открывать двери автомобиля, только убедившись в том, что это не создает помех и не угрожает безопасности других участников движения. Ожидается, что поправки в ПДД вступят в силу уже летом следующего года.Ранее в России увеличили размер штрафа для водителей, которые не уступают дорогу пешеходам на переходах. Теперь за отказ пропустить пешехода или велосипедиста на переходе размер взыскания составляет 2500 рублей вместо прежних 1500 рублей.
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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