26 декабря 2017, 12:17
Права велосипедистов хотят расширить
В городах России предлагают организовать специальные зоны для велосипедистов, где автомобилям будет запрещено передвигаться со скоростью выше 20 км/ч. Для этого установят специальные таблички.
Ранее мы писали
Правила дорожного движения запрещают ехать в седле велосипеда по «зебре». Вот только многие из нас банально ...Читать далее
В свою очередь, водители транспортных средств будут обязаны открывать двери автомобиля, только убедившись в том, что это не создает помех и не угрожает безопасности других участников движения. Ожидается, что поправки в ПДД вступят в силу уже летом следующего года.
Ранее в России увеличили размер штрафа для водителей, которые не уступают дорогу пешеходам на переходах. Теперь за отказ пропустить пешехода или велосипедиста на переходе размер взыскания составляет 2500 рублей вместо прежних 1500 рублей.
Читайте по теме
«Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны?
26.12.2017, 10:35
Заводские успехи. Итоги 2017 года, часть II
22.12.2017, 09:01
Cordiant и шинный завод в Ярослвле: юбилей на двоих
20.12.2017, 09:04
«Глас народа»: жилет – лучше для водителя нет!
19.12.2017, 10:11
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
18.12.2017, 08:07
На трассе М-10 «Россия» открыто движение по развязке в Тверской области
15.12.2017, 17:58
Читайте по теме
«Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны?
26.12.2017, 10:35
Заводские успехи. Итоги 2017 года, часть II
22.12.2017, 09:01
Cordiant и шинный завод в Ярослвле: юбилей на двоих
20.12.2017, 09:04
«Глас народа»: жилет – лучше для водителя нет!
19.12.2017, 10:11
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
18.12.2017, 08:07
На трассе М-10 «Россия» открыто движение по развязке в Тверской области
15.12.2017, 17:58
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Сегодня утром обнаружил неисправность в работе коробки автомат. Коробка вообще не реагирует на переключение ручки селектора и отказывается начинать движение в любом направлении. Что это может быть?
Много езжу на своей машине и, могу сказать, что Киа Серато - это хорошая добротная машина, которая отличается выносливостью на дорогах и надежностью в эксплуатации. Единственное нужно не забывать планово менять запчасти, которые со временем приходят в неисправность. Вот недавно при езде начала слышать ...
Подобное происходит чаще от некачественного бензина, либо слишком качественного. Я заметила, что нельзя вливать в ОКУ бензин с присадками, едет плохо. И также как у вас давить приходится на газ. Я стараюсь заправляться на одной заправке Подсолнуха. и машина спокойно развивает скорость по трассе до 140 ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное