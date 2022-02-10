Правда ли, что автодилеры в России вымирают? И спасет ли ситуацию «свежая кровь»?
Фото из архива редакции 110km.ru
Человеку непосвященному может показаться, мол, хороший итог года: прекрасные аппетиты потребителей и героическая работа дилеров, чего желать более? Однако за этими рекордами скрывается проблема - отток в среде дилерского корпуса. Начался он не вчера, а, значит, отчасти можно говорить о тенденции.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в период с 2015 по 2022 г.г. ДЦ стало меньше на 15% меньше. 2015-й взят за основу не случайно – именно на него пришлось самое «урожайное» количество игроков – 3797. С тех пор, как отмечают социологи агентства, этот показатель постоянно снижался (исключением стал лишь 2018-й).
Если рассматривать период последних 4 лет, то можно увидеть, что до прошлого года число дилеров ежегодно сокращалось, причем все сильнее (от -1% до -5%). К примеру, за 2020 год в стране стало на 160 автодилеров меньше, чем было зарегистрировано в 2019-м (-5%). Это значит, что было расторгнуто 513 дилерских контрактов.
Десяточку даже выиграли
2020-й, как все мы помним, был в принципе тяжелым и сумбурным. Прошлый же сезон, хоть и прошел под натиском пандемии и дефицита полупроводников, но все же принес меньше негатива – во всяком случае, рынок не досчитался 299 игроков. Да, много, но это не полсотни, как было год назад.
К тому же, свежие данные говорят о том, что в целом за 12 месяцев 2021-го полку дилерских центров в России даже прибыло – +10 ДЦ. То есть в январе 2020 года их было 3210, а на сегодняшний день стало 3220. Арифметика проста: открылось за минувший год больше, чем закрылось (+309).
Кто нарастил больше всех
Некоторые успехи на этом поприще продемонстрировал узбекский Chevrolet – он позволил официально продавать свои малолитражки сразу 20 новым игрокам. Как-то резко активизировавшаяся в России японская марка Isuzu и чешская Skoda дали «зеленый свет» 9 новым дилерам. А возвратившийся на наш рынок немецкий Opel прирос 7-ю автоцентрами. Еще у 17 производителей прибавка составила от 1 до 6 ДЦ.
Отдельной строкой стоит китайский бренд Exeed, являющийся премиальным подразделением Chery. С ноября 2021 года компания получила самостоятельность, в том числе в области ведения бизнеса посредством собственной дилерской сети (43 автосалона).
Главные «потеряшки» года
Их несколько, главной же в списке является марка Datsun. Если в январе 2020-го флот из 39 ее партнеров позиционировался, как и положено, официальными дилерами, то теперь это не иначе как сервисные партнеры (продолжают обслуживать парк ранее реализованных в России малолитражек On-Do и Mi-Do).
Дрожь пробежала и по рядам премиалов. Так, например, корейский Genesis в 2021-м активно обновлял свою модельную линейку и, в связи с этим, переформатировал дилерскую сеть (отделял свои фирменные автоцентры от материнских Hyundai). Как итог: у Genesis на сегодняшний день на 24 дилера меньше, чем год назад.
В компании по этому поводу не печалятся, продолжая начатый процесс, а это значит, что в 2022-м мы будем свидетелями открытия новых ДЦ марки. Не собирается останавливаться на достигнутом и набирающий обороты Opel – базовый сценарий на текущий год +8 новых дилерских партнеров. «Все идет по плану», - заявили корреспонденту 110km.ru представители немецкой компании.
Кто самое слабое звено
Независимый эксперт Георгий Вихров отметил в беседе с корреспондентом 110km.ru, что потери в дилерском корпусе обусловлены продолжающейся пандемией коронавируса, а также падением курса рубля по отношению к мировым валютам.
«Скорее всего, далеко не все руководители ДЦ смогли вовремя перестроить свою работу под новые жесткие условия, - заявил эксперт. - В отличие от крупных акул бизнеса, сумевших, среди прочего, наладить онлайн продажи машин, игроки, чья труба пониже, а дым пожиже, просто спасовали. Плюс массовая нехватка «живых» автомобилей, с которой, естественно, столкнулись подавляющее большинство автоцентров. В итоге имеем то, что имеем».
P.S. На данный момент самая разветвленная дилерская сеть в России у «АвтоВАЗа» - 304 ДЦ. У корейских «родственников» Kia и Hyundai – 200 и 193 ДЦ соответственно. Renault располагает 153 ДЦ, в активе Nissan – 118 ДЦ.
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 820 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
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