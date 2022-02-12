Правда ли, что работа на холостом ходу убивает двигатель?
Машины на севере
Нигде больше машины так часто и долго не работают на холостом ходу, как в районах Крайнего севера. Зимой там предпочитают не глушить двигатель без крайней необходимости, потому что завести остывшую машину в -50 очень непростое занятие. Однако, никто еще не слышал о том, что машины в северных регионах выходят из строя быстрее прочих, только обслуживание обходится дороже – больше тратится масла, быстрее выходят из строя фильтры.
Расчеты производителя
Любой современный автомобиль создан с пониманием, что немало времени он будет проводить в пробках, а значит работать на холостом ходу. Производители учитывают это и рассчитывают необходимое давление масла при работе на холостом ходу, чтобы избежать масляного голодания, которым так любят пугать водители друг друга. Главное, чтобы масло у вас было залито в достаточном количестве, об остальном позаботится масляный насос.
Задиры на цилиндрах
Поскольку масляное голодание невозможно из-за настроек работы масляного насоса в режиме холостого хода, то и образование задиров на цилиндрах двигателя по этой причине тоже невозможно. Чаще причина заключается в несвоевременной замене масла и использовании низкокачественных масел с низкой вязкостью. Никакие исследования на сегодняшний день не подтверждают, что появление задиров связано с частой работой двигателя на холостом ходе.
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