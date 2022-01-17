Правда ли, что за прогрев двигателя в своем дворе можно получить штраф 3000?
География решает
Согласно статье КоАП РФ 12.28 Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, предусмотрен штраф в размере 1500 рублей, но согласно ч.2 той же статьи, в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге размер административного штрафа составит уже 3000 рублей.
Наказание предусмотрено за нарушение ПДД РФ 17 Движение в жилых зонах. Пункт 17.2 предусматривает запрет на стоянку с работающим двигателем, причем пункт 17.4 распространяет требование раздела ПДД и на дворовые территории.
Однако запрет не распространяется на специально выделенные и отмеченные знаками или разметкой парковочные места. А также на тех, кто совершил остановку – ее длительность в ПДД составляет 5 минут, все что свыше этого срока уже стоянка.
Поэтому получить штраф рискуют только те, кто паркуется в непредназначенных для этого местах и прогревают двигатель дольше 5 минут.
Как контролируется исполнение закона
Тут снова стоит вспомнить о географии – 5-10 минутная остановка в центральной России вовсе не то же самое, что в Магаданской или Якутской области. Когда на термометре -60, двигатель могут не глушить и на 20 минутной стоянке (прежде всего, чтобы не замерзнуть самому). В этом случае вряд ли кто-то будет требовать соблюдения ПДД.
Но в той же Москве и Санкт-Петербурге столь суровые морозы не случаются, поэтому жители домов не проявляют особой терпимости к нуждам автовладельцев и часто фиксируют стоянку с включенным двигателем свыше 5 минут под окнами своей квартиры. Видеозапись они отправляют в ГИБДД, где и принимают решение по поводу штрафа. По итогу 2021 года в Москве было выписано около двух тысяч штрафов за стоянку с работающим двигателем, статистики по другим регионам нет, но бдительность россиян растет с каждым годом.
Менее велика вероятность того, что вас с работающим двигателем заметит патруль ДПС, но все же случается и такое.
В этой ситуации стоит помнить, что если вам требуется длительный прогрев машины, то парковать ее лучше в специально отведенном для этого месте, а не под окнами дома. Кстати, если вы паркуете свою машину на засыпанном снегом газоне, и там же прогреваете, то сумма штрафа, которая вам может прилететь, увеличится еще на 5000 рублей в Москве, на сумму от 3000 до 5000 в Санкт-Петербурге и на 500 рублей в других городах России. Ведь законом не предусмотрено исключение на зимний период времени – запрет на парковку на газонах действует круглогодично.
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