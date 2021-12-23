Правила эвакуации автомобилей: как узнать, куда эвакуировали машину
Когда применяется эвакуация автомобиля на штрафстоянку
В соответствии со статьей 27.13 КоАП, машину может забрать эвакуатор в случаях:
- Если она оставлена вами в зоне, где действуют запрещающие стоянку или остановку знаки. Совместно с запрещающими знаками должна быть установлена табличка 8.24 «Работает эвакуатор». При ее отсутствии вам назначат только штраф за остановку и стоянку с нарушением правил, но машину не эвакуируют.
- Если вы оставили ее на месте, обозначенном знаком «Стоянка для инвалидов», но инвалидности при этом не имеете.
- Если вы припарковались на пешеходном переходе или ближе чем в 5 метрах от него.
- Если вы поставили машину в месте, где останавливается общественный транспорт, на трамвайных путях или в тоннеле.
- Если вы припарковались вторым рядом.
- Если у вас отсутствует удостоверение водителя либо вы его лишены.
- Если вас задержали за рулем в нетрезвом виде.
- Если при вас нет удостоверения водителя и (или) СТС на машину.
В любом из этих случаев машину могут забрать на штрафстоянку.
Как осуществляется эвакуация автомобилей
Решение, эвакуировать ли машину, принимается автоинспектором (в Москве – работником московской дорожной инспекции (МАДИ)).
Инспектор оформляет нарушение:
- протоколом о задержании машины;
- протоколом об административном нарушении;
- актом приема-передачи машины.
В ваше отсутствие составление протокола осуществляется с привлечением двух понятых или под видеозапись.
Машина передается работникам службы эвакуации по акту, в который вносят все видимые повреждения машины, после чего она перевозится на ближайшую штрафстоянку.
Что нужно сделать, чтобы машину не эвакуировали
Чтобы автомобиль не эвакуировали, вы должны к нему вернуться до того, как эвакуатор вместе с ним тронется с места. То есть, машину можно забрать:
- если работники прикрепляют к ней конструкционные элементы манипулятора;
- если она уже находится «в воздухе»;
- если ее уже погрузили на эвакуатор, но он еще не тронулся с места.
При вашем возвращении задержание машины будет прекращено. Вам без лишних разговоров нужно устранить причину, по которой автомобиль хотели эвакуировать (если это неправильная парковка – переставить машину по правилам), либо сесть в нее и покинуть место нарушения. Но даже если вы вернетесь к эвакуатору вовремя, вас все равно оштрафуют за нарушенные правила стоянки и остановки.
В случае если у вас отсутствуют права, регистрационный документ, либо вы задержаны в нетрезвом виде, эвакуации можно избежать, передав управление машиной лицу, вписанному в полис ОСАГО. Это может быть ваш супруг, друг или родственник, допущенный к езде на данном автомобиле.
Какой штраф за эвакуацию автомобиля придется заплатить
Взыскание, которое вам назначат, будет зависеть от совершенного нарушения, за которое помимо штрафа предусмотрена эвакуация:
- если оставили машину под запрещающим знаком – взыскание составит 1500 рублей (для Москвы и Питера – 3000 рублей);
- если машина стояла в месте для инвалидов – оштрафуют на 5000 рублей;
- если на пешеходном переходе – 1000 рублей (для Москвы и Питера – 3000 рублей);
- оставили машину у автобусной остановки – взыскание в 1000 рублей (для Москвы и Питера – 3000 рублей);
- остановились или оставили машину на путях трамваев, либо припарковали ее вторым рядом – 1500 рублей штрафа (для Москвы и Питера – 3000 рублей);
- если оставленная вами машина заблокировала проезд другому транспорту – 2000 рублей (для Москвы и Питера – 3000 рублей).
Санкции можно оплатить в двадцатидневный срок с момента назначения с 50% скидкой.
Как узнать, куда эвакуировали машину
Чтобы узнать, куда эвакуировали машину, нужно звонить в дежурную часть по номерам 112 или 102.
Если машину эвакуировали в Москве, нужно сделать звонок на номер 8(495)539-54-54; либо зайти на сайт parking.mos.ru, и ввести госномер машины в специальную форму.
Узнать, куда эвакуировали машину в СПБ, можно по номеру дежурной части УГИБДД Санкт-Петербурга (812)234-90-21.
Для жителей Казани номера телефонов будут: (843)533-38-12, (843)277-66-77 (дежурная часть и диспетчер службы эвакуации).
Если информации по вашей машине нет – не паникуйте. Значит, она еще не поступила диспетчеру.
Узнав, какое отделение автоинспекции или МАДИ оформляло эвакуацию, отправляйтесь к ним, имея на руках пакет документов, состоящий из:
- паспорта;
- водительских прав;
- СТС;
- полиса ОСАГО.
В ГИБДД вам будет выдан протокол о задержании машины и разрешение на ее возврат, а также акт об эвакуации на спецстоянку. С этими документами нужно явиться на штрафстоянку и забрать свою машину.
Оплату эвакуации и хранение машины можно сразу не оплачивать, а сделать это позднее. Она обойдется вам:
- в сумму от 5 тысяч рублей за услуги службы эвакуации;
- в сумму от 1000 рублей за хранение машины на штрафстоянке (сутки).
«На основании ч. 10 ст. 27.13 КоАП РФ оплата стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств осуществляется в порядке, установленном законами субъектов РФ. Например, в г. Москве плата за хранение эвакуированных автомобилей взимается за каждые полные сутки, прошедшие с момента помещения транспортного средства на специализированную стоянку и до момента его возврата (ч. 2 ст. 6 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 42). Если владелец приедет за эвакуированным автомобилем в тот же день, то оплачивать хранение автомобиля не понадобится. Если автомобиль не был востребован более трех месяцев со дня направления его собственнику в обращения с требованием забрать автомобиль со специальной стоянки, либо с момента помещения автомобиля на такую стоянку (если собственник не указан в копии протокола об административном правонарушении или о задержании транспортного средства), то такой автомобиль может быть признан в судебном порядке бесхозяйным», - пояснил 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
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