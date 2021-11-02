Правила хранения летних шин зимой
Рассказываем, как подготовить шины к зимовке и где их лучше хранить, чтобы срок службы летней резины вас не разочаровал.
Подготовка к хранению
Перед хранением шины надо вымыть. После водных процедур следует осмотреть колеса и очистить протектор от всех застрявших в нем камешков, гравия и прочего. Почти за полгода хранения все эти мелкие камни способны попортить рисунок протектора и ухудшить его рабочие характеристики.
Следующим этапом рекомендуется нанести на шины силиконовую смазку, она защитит поверхность резины от пересыхания и образования микротрещин.
Затем упакуйте ваши колеса в чехлы из пропускающего воздух материала. Главное не использовать полиэтилен! При хранении колес в сборе (шины+диски) образовавшийся конденсат за долгую зиму способен привести к коррозии дисков. Поэтому специальные чехлы отличный вариант, защищающий от пыли и пересыхания, и в то же время гарантирующий отведение излишков влаги.
Как хранить шины
Есть два вариант – хранить колеса в сборе, то есть, не снимая шины с дисков, либо отправить на хранение только резину.
Если вы предпочитаете второй вариант, то ни в коем случае не кладите шины друг на друга! Под тяжестью верхних покрышек нижние могут деформироваться, а вы же не хотите весной покупать новые? Поэтому шины без дисков рекомендуется хранить только вертикально, периодически (3-4 раза за время хранения) поворачивая их в любом направлении, чтобы изменить точку опоры и не нарушить конструкцию шины.
Но вообще специалисты едины в своем мнении – колеса следует хранить только в сборе. В этом случае вполне допустим вариант горизонтального хранения, когда шины укладываются друг на друга.
Для колес в сборе также подходит вариант с подвешиванием к потолку или стене гаража, так они не будут занимать место и им гарантирована хорошая вентиляция, причем без всякой нагрузки на саму покрышку.
Выбор места хранения
Есть два запрета, касающиеся места хранения шин – источники тепла (батареи, обогреватели, печи) вблизи колес, и влага – снег, дождь, повышенная влажность в помещении.
Это значит, что если у вас отапливаемый гараж, то шины надо держать в противоположном от источника тепла углу.
Кроме того, открытые балконы, на которые попадает и снег, и дождь, не являются удачным местом хранения колес. Так же, как и погреба или подземные гаражи с высоким уровнем влажности воздуха.
Подходящее место для хранения должно быть сухим и хорошо проветриваемым, в идеале с температурой не ниже -10, потому что при температуре ниже -25 резина теряет свою эластичность и может быстрее растрескаться. Если в вашем гараже температура часто падает ниже отметки -20, можно посоветовать накрыть комплект шин старым одеялом или куртками.
Ну и наконец, вариант с отправкой на хранение в шиномонтаж. На данный момент, это не самая востребованная услуга в России, её выбирает лишь каждый десятый водитель. Во-первых, она не бесплатная, стоимость составляет от 2 до 4 тысяч рублей в зависимости от размера шин. Во-вторых, не все готовы рисковать своим комплектом колес, оставляя их на полгода неизвестным людям. При этом условия хранения обещаются максимально подходящие для резины – складские помещения, с нормальной влажностью и температурой.
Если вы все-таки решите попробовать этот сервис, эксперты советуют проверить компанию на сайтах ФНС и Арбитражного суда, так вы узнаете не только срок работы компании, но и наличие или отсутствие судебных ограничений. Также очень важно уделить внимание составлению договора, в котором вы детально опишите свои колеса, чтобы весной свериться с описью своего имущества. Более того, вы можете воспользоваться перманентным маркером, и подписать свои колеса. У сотрудников надежной компании подобное не вызовет вопросов, а вот если вам начнут возражать и просить не делать этого – подумайте, тем ли людям вы решили оставить свою родную резину?
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