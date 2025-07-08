Правила изменились, но вопросы остались: разбираемся с ПДД на пешеходном переходе

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Фото: freepik.com

Раньше водитель должен был уступить пешеходу , если тот переходит дорогу по нерегулируемому переходу. Теперь водители обязаны уступать не только тем, кто уже ступил на проезжую часть, но и пешеходам, явно выразившим намерение перейти дорогу. Однако трактовка этого самого «явного намерения» до сих пор вызывает споры, пишет издание Pravda.Ru.До 2023 года ситуация была проще: если человек находился на переходе, нужно было уступить. Но возникали сложные случаи, когда пешеход задумчиво стоял у края тротуара, болтал по телефону или медленно приближался к проезжей части. Некоторые водители останавливались заранее, другие продолжали движение, надеясь, что человек передумает. Это часто приводило к конфликтам, авариям и противоречивым решениям инспекторов ГИБДД. После изменений, внесенных в ПДД в 2023 году, ключевым стал принцип «намерения»: если пешеход явно собирается переходить дорогу, водитель должен снизить скорость или остановиться.

Что считается «явным выражением намерения»? В практике ГИБДД это может быть шаг вперед, взгляд в сторону дороги, приближение к краю тротуара или жест рукой. Если же человек стоит, занят телефоном или беседует, формально уступать не обязательно, хотя эксперты советуют быть готовым к любой неожиданности. Особенно важно быть внимательным вблизи школ, парковок и остановок общественного транспорта – там риск внезапного появления пешехода особенно высок.

Фото: freepik.com

При этом ответственность теперь лежит не только на водителях. За переход дороги в неположенном месте или на красный свет пешеходам положен штраф – 500 рублей. А если из-за пешехода произошло ДТП, он может остаться без компенсации, если будет признан виновным частично. Водители уже активно используют видео с регистраторов и городских систем наблюдения, чтобы доказать обоюдную вину. Поэтому лучше перестраховаться и притормозить, даже если пешеход просто «замер в раздумьях» у края дороги. Инспектор в спорной ситуации почти всегда встанет на сторону пешехода.

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