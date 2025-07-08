Правила изменились, но вопросы остались: разбираемся с ПДД на пешеходном переходе
До 2023 года ситуация была проще: если человек находился на переходе, нужно было уступить. Но возникали сложные случаи, когда пешеход задумчиво стоял у края тротуара, болтал по телефону или медленно приближался к проезжей части. Некоторые водители останавливались заранее, другие продолжали движение, надеясь, что человек передумает. Это часто приводило к конфликтам, авариям и противоречивым решениям инспекторов ГИБДД. После изменений, внесенных в ПДД в 2023 году, ключевым стал принцип «намерения»: если пешеход явно собирается переходить дорогу, водитель должен снизить скорость или остановиться.
Что считается «явным выражением намерения»? В практике ГИБДД это может быть шаг вперед, взгляд в сторону дороги, приближение к краю тротуара или жест рукой. Если же человек стоит, занят телефоном или беседует, формально уступать не обязательно, хотя эксперты советуют быть готовым к любой неожиданности. Особенно важно быть внимательным вблизи школ, парковок и остановок общественного транспорта – там риск внезапного появления пешехода особенно высок.
При этом ответственность теперь лежит не только на водителях. За переход дороги в неположенном месте или на красный свет пешеходам положен штраф – 500 рублей. А если из-за пешехода произошло ДТП, он может остаться без компенсации, если будет признан виновным частично. Водители уже активно используют видео с регистраторов и городских систем наблюдения, чтобы доказать обоюдную вину. Поэтому лучше перестраховаться и притормозить, даже если пешеход просто «замер в раздумьях» у края дороги. Инспектор в спорной ситуации почти всегда встанет на сторону пешехода.
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-
07.07.2025, 14:58
Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале
В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» прошла премьера обновленного российского кроссовера Evolute i-Space с последовательной гибридной установкой. Автомобиль отличается более ярким дизайном и усовершенствованной «техникой».Читать далее
-
07.07.2025, 14:16
Названа цена седана Voyah Passion российской сборки
В России официально представлен гибридный седан Voyah Passion EVR локальной сборки. Модель с увеличенным до 1000 километров запасом хода и премиальным оснащением оценили в 5 590 000 рублей, однако благодаря действующей льготе при покупке в кредит или лизинг цена снижается до 4 665 000 рублей. Читать далее
-
07.07.2025, 13:50
Петербург теряет дилеров китайских автобрендов
Во втором квартале 2025 года в Санкт-Петербурге было расторгнуто 14 дилерских контрактов с автомобильными брендами из Китая. Наиболее значительные потери понесли три марки.Читать далее
-
07.07.2025, 12:41
НАМИ показал беспилотные Lada Vesta и Aurus Komendant
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», проходящей в Екатеринбурге, ФГУП «НАМИ» представило экспериментальные автомобили Aurus Komendant и Lada Vesta, оснащенные российской системой беспилотного управления нового поколения. Разработчики обещают 5-й уровень автономности.Читать далее
-
07.07.2025, 12:17
Российский электромобиль «Атом» вернулся с Северного полюса
Электромобиль «Атом» может считаться первым в России автомобилем на электротяге, который добрался до Северного полюса. Это стало возможным благодаря уникальной экспедиции атомного ледокола «50 лет Победы», организованной при участии Госкорпорации «Росатом». Читать далее
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