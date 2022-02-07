Правила парковки, стоянки, остановки в 2022 году
- Правила парковки автомобилей
- Правила остановки и стоянки автомобилей в 2022 году
Правила парковки автомобилей
Правила парковки сосредоточены в главе 12 ПДД, которая гласит, что машину нужно парковать в один ряд параллельно краю дорожного полотна. Двухколесный транспорт, не имеющий боковых прицепов, можно ставить в два ряда.
Место парковки (стоянки) обозначается знаком 6.4, который может быть применен с табличками 8.6.1-8.6.9, и с соответствующей разметкой, либо без нее. Каким способом должен быть поставлен автомобиль, определяют данные таблички и линии разметки. Он может быть припаркован параллельно, либо под углом к краю дороги, если это позволяет ее конфигурация.
Парковаться на краю тротуара, граничащего с дорогой, могут только легковые авто, мотоциклы, мопеды и велосипеды, если имеется знак 6.4 и одна из табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6-8.6.9.
Если парковка машины осуществляется на длительное время (например, на ночь) за пределами населенных пунктов, это можно сделать только на специально отведенных для данных целей стоянках или за пределами дороги.
Парковка во дворах жилых домов
Дворы редко оборудуются парковочными местами, что совсем не облегчает жизнь и автомобилистов, и других жильцов.
Двор – это территория, окруженная жилыми зданиями, с зелеными посадками, детскими площадками и местами отдыха.
Правила парковки во дворах запрещают:
- Оставлять машину с работающим двигателем более чем на 5 минут;
- Ставить грузовой транспорт;
- Ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам;
- Использовать для парковки машины газоны, тротуары, детские площадки (если данные места не оборудованы под такие цели).
На каком расстоянии от домов разрешено парковать
Расстояние от автомобиля до близлежащего дома должно быть не менее 10 метров.
Кроме того, парковочная зона должна быть отделена забором, если она рассчитана на 50 и более машин.
Нельзя ставить во дворах грузовой транспорт массой более 3,5 тонн, а также иной транспорт, если он создает препятствие движению других машин или закрывает проезд.
Другие правила парковки автомобилей
Чтобы не припарковаться в неположенном месте, водитель должен руководствоваться дорожными знаками, разметкой и ПДД.
Например, знаки 3.29 и 3.30 запрещают парковку машин в зоне установки в определенные даты, по четным или нечетным числам.
Если знак 6.4 применяется с табличкой 8.17 «Инвалиды», парковка разрешается только водителям с инвалидностью либо перевозящим их. Водитель, не относящийся к данной социальной категории граждан, получит штраф за парковку в этом месте.
Кроме того, нельзя парковаться:
- в местах, где останавливается маршрутный транспорт и в 15 метрах до них;
- на трассах с ограниченной видимостью, перед поворотами или за ними;
- перед перекрестками и пешеходными переходами, в 5 метрах до них;
- на дорогах, где расстояние от бордюра до разделительной полосы менее 3-х метров;
- на ж/д переездах, эстакадах, трамвайных путях;
- вторым рядом.
Вы не запутаетесь, если будете обращать внимание на знаки. Запомните, что знак 6.4 обозначает место, где разрешено парковаться. Знаки 8.4.1-8.4.8 обозначают транспорт, которому позволена парковка. А знаки 8.6.1-8.6.9 – способ, которым разрешено поставить машину.
Штрафы за несоблюдение правил парковки
За нарушение правил парковки в Москве и Санкт-Петербурге предусмотрены самые жесткие санкции в размере 2500-3000 рублей по статье 12.19 КоАП. Парковка на газоне обойдется в 5000 рублей, как и стоянка на месте для инвалидов.
Жители регионов платят за нарушение правил парковки от 500 до 2500 рублей, в зависимости от допущенного нарушения. Штраф за газон в каждом регионе свой. Например, Новосибирские водители понесут наказание в 2000 рублей, а в Екатеринбурге это нарушение карается 3-5 тысячами штрафа.
Санкции за парковку в местах для инвалидов прописаны Федеральным КоАП, и едины для всех российских автомобилистов.
Правила остановки и стоянки автомобилей в 2022 году
Останавливать или ставить на стоянку автомобиль можно на правой стороне дороги на обочине, а если ее нет – у края дороги. Если на обочине нет места, так как там припаркованы другие автомобили, все равно нельзя ставить авто на проезжей части. У края дороги машина ставится лишь при отсутствии обочины.
В чем разница между остановкой и стоянкой
Пунктом 1.2 ПДД оговариваются понятия остановки и стоянки.
Под «остановкой» понимается намеренное прекращение движения машины не более, чем на 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы посадить или высадить пассажиров, совершить разгрузку или загрузку.
Под «стоянкой» подразумевается более длительная остановка, на 5 и более минут. Она не связана с посадкой пассажиров или разгрузкой авто.
Оба понятия имеют в виду преднамеренное прекращение движения машины водителем. Непреднамеренная остановка является вынужденной. Она может случиться по причинам, не зависящим от водителя: поломка автомобиля, препятствие на дороге и т.п.
Где запрещается остановка и стоянка
Правила остановки и стоянки изложены в главе 12 ПДД. Водителю запрещено выбирать для остановки:
- трамвайные пути и место возле них, тем самым создавая помехи движению;
- ж/д переезды, тоннели, мосты, эстакады, путепроводы (при наличии менее 3-х полос в данном направлении) и под ними;
- дороги, где от сплошной линии разметки или разделительной полосы до края проезжей части и машины менее 3-х метров;
- пешеходные переходы и 5 метров до них;
- места до опасных поворотов, выпуклых переломов продольного профиля дороги, с видимостью хоть в одном из направлений меньше 100 метров;
- пересечения проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой дороги, кроме стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков) со сплошной линией разметки или разделительной полосой;
- места в 15 метрах от остановки общественного транспорта или стоянки такси, обозначенные разметкой 1.17, а если ее нет – от указателя места их остановки (за исключением посадки или высадки пассажиров без создания помех маршрутному транспорту);
- места, где машина скроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, перекроет движение транспорту, создаст помехи пешеходам;
- полосы для велосипедистов, велосипедные и велопешеходные дорожки, и за 5 метров от их пересечения с проезжей частью.
Правила стоянки запрещают оставлять машину:
- там, где запрещается остановка;
- за пределами населенных пунктов;
- на дорогах, обозначенных знаком 2.1;
- за 50 метров от ж/д переездов.
Если вы совершили вынужденную остановку в вышеуказанных местах, нужно сделать все возможное, чтобы отвести машину из этих мест.
Правила стоянки грузовых автомобилей
Тяжелые грузовики – нежелательные гости в черте населенных пунктов, и правила стоянки к ним строже.
Если вес транспорта свыше 3,5 тонн, парковать его можно только на специальных площадках.
Остальные грузовики запрещено ставить:
- ближе 10 метров от жилых домов;
- на краю тротуаров;
- там, где они будут мешать выезду другого транспорта;
- около детских или спортивных площадок.
Останавливаться на 5 минут или ставить грузовик на стоянку (более 5 минут) можно на правой стороне дороги или ее обочине. Если есть обочина, ставить машину на краю дороги запрещено. Даже если обочина занята другими машинами. Если обочины нет, можно использовать для стоянки край проезжей части.
Кроме того, машину можно поставить не более чем в 1 метре от бордюра и параллельно ему.
По левую сторону дороги грузовик можно поставить на двухполосной дороге для перемещения в противоположных направлениях, и если нет трамвайных путей посередине.
Если полоса для движения в каждом направлении одна, и трамвайные пути отсутствуют, в черте населенных пунктов и на дорогах с односторонним движением грузовики могут остановиться только для разгрузки или погрузки, и только справа.
Кроме того, грузовикам запрещено стоять на тротуаре.
Стоянка и остановка легковых автомобилей. Что в правилах.
Легковые автомобили вправе совершать остановку и стоянку с правой стороны дороги на обочине, а если ее нет – у края дороги (п. 12.1 ПДД).
Левая сторона доступна для остановки и стоянки, если:
- дорога двухполосная (имеет по полосе для движения в каждом направлении), и на ней нет посередине трамвайных путей (справа и слева их наличие допустимо);
- на дорогах, где движение одностороннее, и трамвайные пути роли не играют.
Машина должна быть поставлена параллельно краю дороги, а двухколесный транспорт допустимо ставить в два ряда.
Если знак 6.4 сочетается с табличками 8.6.4-8.6.9 и разметкой, и есть соответствующее уширение дороги, можно поставить машину под углом к краю дорожного полотна.
Штрафы за неправильную стоянку и остановку
Нарушение правил остановки и стоянки водителем обернется для него следующими санкциями, указанными в ст.12.19 КоАП:
- 5000 рублями штрафа, если остановился или встал на месте инвалидов;
- взысканием в 1000 рублей (3000 рублей для Москвы и Питера), если выбрал для стоянки пешеходный переход или место ближе чем 5 метрах до него;
- 1000 рублями штрафа (3000 рублей для Москвы и Питера), если выбрал для стоянки место остановки маршрутного транспорта или легковых такси;
- 1500 рублями штрафа (3000 рублей для Москвы и Питера), если выбрал для стоянки трамвайные пути или встал далее 1 ряда от края проезжей части;
- взысканием в 2000 рублей (3000 рублей для Москвы и Питера), если стоял в тоннеле, или создал препятствие проезду другого транспорта;
- взысканием в 5000 рублей или лишением удостоверения на 3-6 месяцев, если стоял на ж/д переезде (ст. 12.10 КоАП);
- взысканием в 500 рублей (2500 рублей для Москвы и Питера), если совершил другие нарушения правил стоянки и остановки.
Вывод: Парковка и остановка с нарушением правил грозит серьезными санкциями, и чтобы их не получить, нужно следовать указаниям дорожных знаков и разметки, а также пунктам ПДД.
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