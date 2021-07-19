Правила перевозки детей от 0 до 12 лет в автомобиле в 2021 году: какие штрафы возможны и как их избежать
- Правила перевозки детей в 2021 году;
- Перевозка детей до 1 года;
- Перевозка детей в автомобиле от 1 до 7 лет;
- Условия перевозки детей с 7 до 11 лет;
- Штрафы за перевозку детей с нарушением правил;
- Санкции за нарушение правил перевозки детей в таблице;
- Какие штрафы за перевозку детей не по правилам планируются к введению.
Правила перевозки детей в 2021 году
Раньше дети в возрасте от 0 до 12 лет должны были перевозиться с обязательным применением удерживающих устройств, вне зависимости от их веса. Сейчас же внесено несколько послаблений.
Перевозка детей до 1 года
Если малышу еще не исполнилось 12 месяцев, его перевозка в машине должна осуществляться в соответствии с правилом пункта 22.9 ПДД, а именно, младенец обязательно должен находиться в удерживающем устройстве – автолюльке или автокресле, подходящем ему по весу и возрасту.
Если младенец весит до 13 кг, используют автолюльку, имеющую маркировку 0 или 0+. Ее устанавливают сзади, перпендикулярно движению, либо на переднем сидении спиной вперед. Малыш находится в люльке в лежачем положении – горизонтально, пристегнутый с помощью внутренних ремней. В этой позе ему комфортно дышать, и отсутствуют нагрузки при поездке.
Спинку люльки следует установить в позицию 30-45 градусов, чтобы ребенок был максимально защищен при фронтальном столкновении.
Только в автолюльке обеспечивается полноценная защита хрупких костей и мышц малыша. В этом возрасте дети еще не окрепшие, со слабыми мышцами шеи, а на вес головы приходится около 30% от общей массы тела. Если машина резко затормозит, резкий кивок головой может привести к серьезной травме ребенка. Во избежание подобных ситуаций и обеспечивается горизонтальное положение в люльке, чтобы исключить травматизм и нагрузки на позвоночник.
Перевозка детей в автомобиле от 1 до 7 лет
Если ребенку еще не исполнилось 7 лет, его перевозка производится в удерживающем устройстве, пристегнутом ремнями безопасности, как на заднем ряду машины, так и на переднем.
Есть автомобили, у которых сзади не предусмотрены ремни. Тогда детское кресло с маленьким пассажиром размещают впереди и пристегивают ремнями.
Если устроите ребенка у себя на коленях на заднем ряду машины, то подвергнете его опасности. Даже в случае резкого торможения ребенок может вылетить у вас из рук. А если вы пристегнетесь вместе с ним ремнем, то малыш подвергнется давлению и ремня, и вашего тела.
При износе, неисправности или снятии ремней безопасности перевозка детей в автомобиле недопустима, как и эксплуатация ТС, и за это в 2021 году предусмотрены санкции статьей 12.5 ч. 1 КоАП в размере 500 рублей.
Кроме того, дети до 7 лет не должны оставаться в машине без присмотра взрослых более чем на 5 минут (остановка). Если водитель покинет машину на более длительный период, оставив в ней свое чадо в одиночестве –получит штраф.
Условия перевозки детей с 7 до 11 лет
Дети с 7 до 11 лет должны перевозиться:
- в детском кресле или ином удерживающем устройстве, пристегнутыми ремнями безопасности любо системой ISOFIX на сидении впереди;
- пристегнутыми ремнями безопасности, бустером (полукресло, не имеющее спинки), автомобильным адаптером (треугольной накладкой, крепящейся к обычному ремню безопасности и обеспечивающей лучшую фиксацию маленького пассажира) на заднем ряду сидений.
Когда юный пассажир перевозится на сидении спереди, подушку безопасности необходимо отключить, чтобы она не вылетела при столкновении и не травмировала ребенка.
По достижении ребенком 12 лет детские кресла можно не применять на обоих рядах авто, но при условии, что чадо ростом более 1,5 метров.
Штрафы за перевозку детей с нарушением правил
Если перевозка детей в 2021 году осуществляется не по правилам, водителя подвергнут санкциям, причем штраф за не пристегнутого ребенка сотрудники ГИБДД вправе выписать столько раз за сутки, сколько водитель будет остановлен.
Санкции настигнут водителя, даже если кресло имеется, но его установка совершена не по правилам, либо оно не рассчитано на рост и вес чада.
У водителя есть 20 суток с момента, как выписали постановление, чтобы оплатить назначенные санкции со льготой в полсуммы.
Санкции за нарушение правил перевозки детей в таблице:
Какие штрафы за перевозку детей не по правилам планируются к введению
Новым КоАП, который планируют ввести, предусматривается наказание за перевозку детей до 16 лет в автомобиле нетрезвым лицом. Водителя планируют штрафовать по ч. 2 ст. 21.8 и ч. 2 ст. 21.27 КоАП на 50 тысяч рублей и лишать удостоверения на 2-3 года, если он нетрезвым перевозил ребенка или отказался пройти медосвидетельствование.
Санкции суровые, но еще неизвестно, когда они начнут действовать.
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