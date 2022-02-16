Правила проезда через светофор с дополнительными секциями: есть несколько секретов
Когда вы обязаны пропустить других
Пункт 13.5 ПДД РФ сообщает, что водитель, для которого горит красный или желтый сигнал светофора в основной секции и зеленая стрелка в дополнительной, обязан пропустить машины, движущиеся в других направлениях. Если же зеленый горит одновременно в основной секции и в дополнительной, то автомобили на других направлениях не имеют приоритета.
Как проезжать светофор со стрелками в основной секции
Пункт ПДД РФ 6.3 сообщает, что основные сигналы в виде стрелок имеют тоже значение, что и круглые, только распространяются они на направления, указываемые стрелками. Также стоит учитывать, что зеленая стрелка, разрешающая поворот налево, также разрешает разворот (если не установлен запрещающий дорожный знак).
То же самое касается дополнительной секции – если в ней горит красная стрелка, значит запрещено движение в указанном направлении.
Черная стрелка на зеленом сигнале
Если вы стоите на перекрестке и загорелся зеленый свет в основной секции, на фоне которого видна черная контурная стрелка или стрелки, это значит, что есть дополнительные секции светофора, которые, вероятно, придется дождаться. Если контурная стрелка указывает, например, движение прямо, то вам нельзя повернуть, пока не загорится соответствующая стрелка в дополнительной секции светофора.
Штраф за неправильный проезд
У нас действует статья 12.12 КоАП РФ, предусматривающая штраф в размере 1000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. В данном случае не стоит полагать, что речь только о красном свете – если начать движение раньше, чем загорится стрелка, дающая вам разрешение на поворот или разворот, это будет проезд на запрещающий сигнал. Если вы повернете по зеленой стрелке, пока в основной секции горит красный или желтый свет, это также будет считаться проездом на запрещающий сигнал.
При повторном нарушении штраф составит же 5000 рублей, а в худшем случае вас ждет лишение прав сроком от 4-х до 6-и месяцев.
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