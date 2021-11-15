Правила проезда по платным дорогам в 2022 году: что нового нас ждет?
Правила проезда, которые нас ждут
Пока по платным трассам мы ездим согласно правилам, установленным Постановлением Правительства РФ № 18 от 2010 года. По этим правилам сумма оплаты за проезд рассчитывается исходя из месяца, дня недели и времени суток. В новом постановлении речь о дифференциации оплаты по времени и календарной дате не идет. Скорее всего, для некоторых водителей оплата может в итоге возрасти.
Другим негативным моментом стал отказ утвердить предложение о бесплатном проезде в случае ненадлежащего качества дороги. Речь шла, в частности, о не очищенной своевременно от снега дороге, или о не сделанном вовремя ремонте дорожного полотна. То есть автомобилистам должны были разрешить бесплатный проезд при наличии выбоин и снежных заносов. Но, увы, в итоговой версии документа этого не оказалось – платить придется вне зависимости от качества дороги.
Новые правила оплаты
Появится два новых термина, обозначающих способы оплаты – открытый и закрытый:
- Открытый – водитель будет оплачивать сам факт проезда по платной дороге, при прохождении пункта оплаты. В данном случае плата не будет зависеть от места въезда на трассу или съезда с нее.
- Закрытый – водитель будет вносить плату с учетом пройденного по платной дороге расстояния. Факт въезда на дорогу будет фиксироваться непосредственно на пункте оплаты, где водитель будет получать специальный талон.
Кроме того, будут утверждены два варианта системы расчетов: предоплатный и постоплатный, и механизмы оплаты. Их всего два: свободный поток и барьерного типа.
В случае с барьерным типом все просто – остановка перед шлагбаумом, внесение оплаты, открытие шлагбаума и продолжение движения. Свободный поток – это более современная система, подразумевающая проезд без остановки через специальные рамки фиксации проезда. В случае установки в автомобиле транспондера, оплата производится автоматически в момент проезда через рамки. Камеры на рамках фиксируют госномера транспортного средства, передние и задние, для этого скорость при проезде через них сбрасывается примерно до 30 км/ч. Если у вас нет транспондера, оплату вы сможете осуществить после проезда, но не позднее, чем через 5 дней. Если оплата проезда не будет произведена в установленный срок, то будет начислен штраф в размере 1500 рублей (КоАП РФ 12.21.4).
На кого не распространяются новые правила проезда и оплаты
Законом освобождаются от обязательной оплаты проезда по платным автодорогам следующие виды транспортных средств:
- Общественный транспорт, кроме междугородних и международных автобусов и такси;
- Спецтранспорт (машины МВД, скорой помощи, пожарной службы, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб);
- Машины федеральной почтовой службы.
Кроме того, сами собственники платных дорог вправе устанавливать категории транспортных средств, которым разрешается бесплатный проезд.
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