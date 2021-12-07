Правила зимнего выживания: как убрать наледь с лобового стекла
Правило первое – никакого кипятка!
Никогда не поливайте горячей водой обледеневшие стекла машины, чтобы избавиться быстрее от наледи. Так вы скорее избавитесь от стекол – от резкого перепада температур они могут треснуть. Поэтому оставьте горячую воду для оттаивания тормозов, если нужно, им она не повредит.
Правило второе – включите печку и кондиционер
Звучит бредово, но все по порядку. Сперва заводите машину и врубаете печку на полную мощность, поток теплого воздуха должен быть направлен в сторону лобового стекла. В зависимости от мощности вашего двигателя, лед может начать таять уже через 5 минут. Кондиционер включается позже, чтобы осушить воздух в машине, и не допустить запотевания стекол. Его вскоре можно будет отключить, он нужен только на старте. В принципе, если влажность в вашем регионе не повышенная, будет достаточно просто проветрить салон, когда закончите с размораживанием стекол. Холодный воздух суше теплого.
Правило третье – используйте мягкую щетку и скребок
Если поверх корки льда лежит снег, то стоит выйти и начать счищать его мягкой щеткой. Никогда не используйте скребок для удаления снега с крыши или капота, вы можете повредить лакокрасочное покрытие, даже если скребок пластиковый.
Правило четвертое – чудеса химии
Для ускорения процесса нам потребуется немного химического волшебства. Можно, конечно, купить готовый спрей размораживатель для стекол, но вы легко сможете приготовить его самостоятельно. Держите рецепт: 1/3 стакана воды и 2/3 стакана изопропилового спирта, залить в распылитель (можно просто в пластиковую бутылку с насадкой-распылителем, продается в любом отделе товаров для дома и стоит пару десятков рублей). При такой концентрации спирта температура замерзания раствора будет близка к -30, так что смело можно развести бутылку литра на полтора и хранить в машине, используя при необходимости. Стоимость литра изопропилового спирта около 270 рублей, так что использование самодельного раствора будет примерно в два раза дешевле, чем покупного размораживателя.
Дальше все просто – распыляете размораживатель на стекло, помогаете ускорить процесс скребком, при необходимости повторяете до получения идеального результата!
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