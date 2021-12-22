Правительственные парковки могут стать общественными
Фото: aif.md
Сделать правительственные и парламентские парковки общественными предложил генеральный примар (по-нашему мэр) Кишинева. По мнению Иона Чебана, таким незамысловатым способом можно избавиться от бесконечных пробок в молдавской столице.
Господин Чабан выступил перед коллегами по примэрии и попросил Управление столичного транспорта обратиться с такой просьбой к правителям государства Молдова, у которых «идеи есть только в Facebook».
Местные СМИ отмечают, что проблема заторов в Кишиневе стала предметом горячих споров после заявления Иона Чебана о том, что пробки в городе являются результатом преднамеренного вредительства.
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