22 марта 2018, 14:39
Правительство не поддержало повышение штрафов за езду без ОСАГО
Правительство РФ вынесло отрицательное заключение по законопроекту, который предусматривает повышение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО. Ранее депутат от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов предложил увеличить размер штрафа до 5 000 рублей.
По мнению чиновников, простое увеличение штрафов не решит проблему. Кроме того, представленный законопроект не был достаточно обоснован. В нем отсутствовал системный анализ ситуации и статистика по росту числа нарушителей.
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Пока штраф за управление автомобилем без ОСАГО составляет 800 рублей. Если полис есть, но водитель в него не вписан, то еще меньше – 500 рублей. При уплате штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления водитель вправе рассчитывать на 50-процентную скидку. Таким образом, наказание за отсутствие полиса не превысит 250 – 400 рублей. При стоимости ОСАГО в несколько тысяч, многие опытные водители предпочитают рискнуть и не покупают страховку.
За идеей повышения штрафов, безусловно, стоят страховые компании. В последнее время этот вид страхования стал непросто не выгодным, а откровенно убыточным. Исправить ситуацию не cмогло даже введение электронного ОСАГО. Мошенники нашли лазейки и тут. Недавно стало известно, РСА хочет ужесточить процедуру покупки e-ОСАГО. Предлагается запретить загружать сканы документов, ввести лимит по времени для каждого сеанса онлайн покупки, а также отсрочить на трое суток вступление в силу нового ОСАГО, чтобы избежать оформления полиса «задним числом».
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