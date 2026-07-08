Какие решения приняты правительством для предотвращения перебоев с бензином в регионах

Правительство вновь обсудило меры по стабилизации топливного рынка России

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по топливу. Участники рассмотрели ситуацию на рынке. Обсуждались поставки и контроль цен. Приняты новые меры для регионов.

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по топливу. Участники рассмотрели ситуацию на рынке. Обсуждались поставки и контроль цен. Приняты новые меры для регионов.

7 июля 2026 года в здании Правительства России прошло совещание, посвященное текущей ситуации на внутреннем рынке топлива. Встречу возглавил вице-премьер Александр Новак, а среди участников были руководители федеральных министерств, главы субъектов и представители нефтяных компаний.

В ходе обсуждения Министерство энергетики представило подробный анализ состояния топливных запасов в регионах, а также работу инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойные поставки нефтепродуктов. Особое внимание уделили вопросам снабжения аграрного сектора в разгар сезонных работ - Министерство сельского хозяйства доложило о выполнении заявок регионов и обеспечении необходимыми объемами топлива для сельхозпроизводителей.

Федеральная антимонопольная служба сообщила о текущем контроле за формированием цен на топливо и оперативных мерах, принимаемых при выявлении нарушений на региональных рынках. На совещании отдельно рассмотрели ситуацию в Иркутской области и Забайкальском крае, где в последние дни отмечались сложности с обеспечением топливом.

Как сообщает Avtospravochnaya.com, на предыдущей встрече 3 июля Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить объемы поставок для удовлетворения внутреннего спроса. На этот раз главы регионов доложили о текущем положении дел: уровень запасов, организация логистики, работа автозаправочных станций и обеспечение топливом экстренных служб и социально значимых объектов.

Отдельно был рассмотрен вопрос снабжения южных регионов страны, где в летний период традиционно возрастает спрос на топливо. Участники совещания проанализировали динамику поставок, нагрузку на логистические маршруты и меры по поддержанию стабильности рынка в условиях сезонного пика.

Александр Новак отметил, что обеспечение бесперебойной работы топливного рынка и стабильные поставки в регионы остаются ключевыми задачами. По итогам совещания профильные ведомства, региональные власти и нефтяные компании получили поручения продолжать ежедневный мониторинг ситуации, координировать действия и при необходимости оперативно вводить дополнительные меры для предотвращения перебоев.

На фоне сложностей с топливом в ряде регионов были введены ограничения на заправку автомобилей по госномерам. Так, с 4 июля такая система заработала в Орловской области, а с 6 июля - в Нижегородской. Теперь в этих регионах бензин на АЗС отпускается по четным дням только для машин с номерами, начинающимися на четные цифры, а по нечетным - для автомобилей с номерами на нечетные цифры.