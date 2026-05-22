Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 07:46

Правительство одобрило 260 новых мер для безопасности на дорогах России

Объезды вокруг городов, разделители на трассах и номера для самокатов: 260 мер, которые реально снизят аварийность к 2030 году

В России утвержден масштабный план по улучшению дорожной безопасности: более 260 шагов, включая новые требования к электросамокатам, обновление экзаменов для водителей и внедрение ИИ. Почему эти перемены важны именно сейчас, какие проблемы решают и что изменится для автомобилистов - разбираемся подробно. Часто игнорируют детали, но именно они влияют на жизнь каждого участника движения.

Для российских автомобилистов и всех, кто ежедневно пользуется дорогами, утверждение нового плана по безопасности движения - событие, которое напрямую затрагивает привычный уклад жизни. Власти приняли более 260 конкретных мер, чтобы снизить аварийность, сделать поездки удобнее и повысить общий уровень защищенности на трассах и в городах. Это не просто очередная стратегия - речь идет о реальных изменениях, которые почувствуют все участники дорожного движения.

Как сообщает «Российская Газета», документ, подписанный Михаилом Мишустиным, охватывает период до 2030 года с перспективой до 2036-го. В центре внимания - обновление инфраструктуры, новые правила для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также пересмотр стандартов подготовки водителей. По словам председателя правительства, безопасность на дорогах - это не только вопрос комфорта, но и важный фактор для экономики и качества жизни.

Один из ключевых пунктов - строительство обходных дорог вокруг населенных пунктов. Это позволит разгрузить города от транзитного транспорта и сделать логистику более эффективной. В ближайшие годы четырехполосные трассы оборудуют специальными разделителями потоков, чтобы минимизировать риск лобовых столкновений. До 2030 года планируется возвести 40 надземных переходов и 13 путепроводов на пересечениях с железнодорожными линиями - такие меры часто недооценивают, но именно они спасают жизни.

Важное новшество ждет владельцев электросамокатов и других СИМ. Уже в 2026 году регионы должны будут утвердить планы по развитию инфраструктуры для этих средств. К 2028 году вводится государственная регистрация с обязательными номерными знаками, а к 2030-му - маркировка для подтверждения безопасности. Это шаг к цивилизованному использованию новых видов транспорта, который давно назрел, учитывая рост числа подобных устройств на улицах.

Не обошли вниманием и подготовку водителей. В 2026 году экзамен по теории в автошколах станет актуальнее, а уже через год в программы обучения добавят модули по действиям при ДТП, оформлению электронных извещений и оказанию первой помощи. Мобильное приложение «Госуслуги Авто» также получит обновление - теперь в нем появятся справочные материалы, которые пригодятся в реальных ситуациях на дороге.

Профилактика ДТП - еще один важный блок. Власти делают ставку на непрерывное обучение безопасному поведению, борьбу с опасными привычками вроде вождения в нетрезвом виде и внедрение цифровых инструментов. В частности, искусственный интеллект поможет выявлять опасные участки дорог. С 2027 по 2030 годы будет перезапущен национальный рейтинг безопасности автомобилей, что позволит продвигать на рынок более защищенные модели. При госзакупках предпочтение отдадут именно таким транспортным средствам.

Стоит отметить, что подобные масштабные перемены в отрасли происходят не впервые. Например, недавно российский рынок пополнился сразу пятью новыми автобрендами, что также влияет на стандарты безопасности и требования к инфраструктуре - подробнее об этом можно узнать в материале о новых марках и их особенностях.

В целом, утвержденный план - это не просто набор формальностей. Он отражает современные вызовы: рост числа электросамокатов, необходимость обновления дорожной инфраструктуры, внедрение цифровых технологий и повышение требований к водителям. По имеющимся данным, такие меры могут привести к снижению числа аварий и сделать дороги безопаснее для всех. Важно, что изменения затрагивают не только крупные города, но и небольшие населенные пункты, где вопросы безопасности часто остаются без внимания. Для автомобилистов это означает новые правила, больше контроля и, возможно, дополнительные расходы, но в перспективе - более предсказуемую и защищенную среду на дорогах.

