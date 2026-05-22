Объезды вокруг городов, разделители на трассах и номера для самокатов: 260 мер, которые реально снизят аварийность к 2030 году

Правительство одобрило 260 новых мер для безопасности на дорогах России

В России утвержден масштабный план по улучшению дорожной безопасности: более 260 шагов, включая новые требования к электросамокатам, обновление экзаменов для водителей и внедрение ИИ. Почему эти перемены важны именно сейчас, какие проблемы решают и что изменится для автомобилистов - разбираемся подробно. Часто игнорируют детали, но именно они влияют на жизнь каждого участника движения.

Для российских автомобилистов и всех, кто ежедневно пользуется дорогами, утверждение нового плана по безопасности движения - событие, которое напрямую затрагивает привычный уклад жизни. Власти приняли более 260 конкретных мер, чтобы снизить аварийность, сделать поездки удобнее и повысить общий уровень защищенности на трассах и в городах. Это не просто очередная стратегия - речь идет о реальных изменениях, которые почувствуют все участники дорожного движения.

Как сообщает «Российская Газета», документ, подписанный Михаилом Мишустиным, охватывает период до 2030 года с перспективой до 2036-го. В центре внимания - обновление инфраструктуры, новые правила для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также пересмотр стандартов подготовки водителей. По словам председателя правительства, безопасность на дорогах - это не только вопрос комфорта, но и важный фактор для экономики и качества жизни.

Один из ключевых пунктов - строительство обходных дорог вокруг населенных пунктов. Это позволит разгрузить города от транзитного транспорта и сделать логистику более эффективной. В ближайшие годы четырехполосные трассы оборудуют специальными разделителями потоков, чтобы минимизировать риск лобовых столкновений. До 2030 года планируется возвести 40 надземных переходов и 13 путепроводов на пересечениях с железнодорожными линиями - такие меры часто недооценивают, но именно они спасают жизни.

Важное новшество ждет владельцев электросамокатов и других СИМ. Уже в 2026 году регионы должны будут утвердить планы по развитию инфраструктуры для этих средств. К 2028 году вводится государственная регистрация с обязательными номерными знаками, а к 2030-му - маркировка для подтверждения безопасности. Это шаг к цивилизованному использованию новых видов транспорта, который давно назрел, учитывая рост числа подобных устройств на улицах.

Не обошли вниманием и подготовку водителей. В 2026 году экзамен по теории в автошколах станет актуальнее, а уже через год в программы обучения добавят модули по действиям при ДТП, оформлению электронных извещений и оказанию первой помощи. Мобильное приложение «Госуслуги Авто» также получит обновление - теперь в нем появятся справочные материалы, которые пригодятся в реальных ситуациях на дороге.

Профилактика ДТП - еще один важный блок. Власти делают ставку на непрерывное обучение безопасному поведению, борьбу с опасными привычками вроде вождения в нетрезвом виде и внедрение цифровых инструментов. В частности, искусственный интеллект поможет выявлять опасные участки дорог. С 2027 по 2030 годы будет перезапущен национальный рейтинг безопасности автомобилей, что позволит продвигать на рынок более защищенные модели. При госзакупках предпочтение отдадут именно таким транспортным средствам.

В целом, утвержденный план - это не просто набор формальностей. Он отражает современные вызовы: рост числа электросамокатов, необходимость обновления дорожной инфраструктуры, внедрение цифровых технологий и повышение требований к водителям. По имеющимся данным, такие меры могут привести к снижению числа аварий и сделать дороги безопаснее для всех. Важно, что изменения затрагивают не только крупные города, но и небольшие населенные пункты, где вопросы безопасности часто остаются без внимания. Для автомобилистов это означает новые правила, больше контроля и, возможно, дополнительные расходы, но в перспективе - более предсказуемую и защищенную среду на дорогах.