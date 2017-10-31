31 октября 2017, 17:51

Правительство поможет покупателям электрокаров

Правительство России намерено разработать программы поддержки при покупке автомобилей с электрическими силовыми установками. Соответствующие меры будут включать субсидирование, льготное автокредитование и автолизинг.
^

Ранее мы писали
За прошедшие девять месяцев текущего года продажи автомобилей американской марки Tesla выросли почти в два ...
Читать далее
Также в рамках программы развития электрического транспорта власти планируют оказывать помощь организациям, создающим инфраструктуру для «зеленых» машин. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Аркадий Дворкович. Данное письмо уже отправлено во все министерства, институты МАДИ и МАМИ, госкорпорации «Ростех» и «Россети», АО «ГЛОНАСС»и правительства Москвы и Санкт-Петербурга.

В будущем россиян ожидают не только льготы, но и стимулирование спроса. Кроме более выгодных условий покупки электрокаров, правительство собирается сделать обязательной покупку экологически чистых автомобилей для госкомпаний, обновляющих свой автопарк. За бюджетными структурами, возможно, будет закреплена минимальная квота на приобретение электромобилей.

Производителям электрических транспортных средств тоже стоит рассчитывать на поддержку. Кроме финансовых ресурсов, они смогут устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС на свои модели в упрощенном порядке. А владельцы торгово-развлекательных центров получат налоговые «скидки» за установку электрозаправок.

Руководство Минэкономразвития убеждено, что российские производители «зеленых» автомобилей способны достичь технологического развития на уровне мировых корпораций, а к 2025 году они смогут занять лидирующие позиции в некоторых нишах рынка.

Напомним, что аналитическое агентство «Автостат» посчитало количество автомобилей с электрическими силовыми установками, проданные в России за восемь месяцев текущего года. По статистическим данным, спрос на электрокары возрос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пока отечественным покупателям доступны «зеленые» Tesla Model X и Model S, Nissan Leaf, Renault Twizy и Mitsubishi i-MiEV.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Рынок зимних шин 2017/2018. Новинки и тенденции
Фринкционные ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Вячеслав
Форум Citroen Jumper
Для работы себе приобретал Ситроен L2H2. Машина 2011 г.в. Для заданных целей мне подходил, но в качестве единственного автомобиля я бы не рекомендовал. С дверьми боковыми трудности возникли через год активной езды. Много загружали в салон, он удобный очень, просторный, сиденья комфортные, с подогревом ...
Виталий
Peugeot 807
Марка Peugeot для меня одна из лучших, взять даже старые модели с фильма такси, это хорошие машины и по характеристикам, и по оснащенности. Новая модель Peugeot 807 имеет привлекательный дизайн, хорошую управляемость, экономичный двигатель. В России эта модель входит в рейтинг самых популярных авто, ...
Виолетта Войко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Рынок зимних шин 2017/2018. Новинки и тенденции
Сдаем автомобиль в trade in. Памятка для женщин
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Правительство поможет покупателям электрокаров
{{material_121556}}Также в рамках программы развития электрического транспорта власти планируют оказывать помощь организациям, создающим инфраструктуру для «зеленых» машин. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Аркадий Дворкович. Данное письмо уже отправлено во все министерства, институты МАДИ и МАМИ, госкорпорации «Ростех» и «Россети», АО «ГЛОНАСС»и правительства Москвы и Санкт-Петербурга.В будущем россиян ожидают не только льготы, но и стимулирование спроса. Кроме более выгодных условий покупки электрокаров, правительство собирается сделать обязательной покупку экологически чистых автомобилей для госкомпаний, обновляющих свой автопарк. За бюджетными структурами, возможно, будет закреплена минимальная квота на приобретение электромобилей.Производителям электрических транспортных средств тоже стоит рассчитывать на поддержку. Кроме финансовых ресурсов, они смогут устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС на свои модели в упрощенном порядке. А владельцы торгово-развлекательных центров получат налоговые «скидки» за установку электрозаправок.Руководство Минэкономразвития убеждено, что российские производители «зеленых» автомобилей способны достичь технологического развития на уровне мировых корпораций, а к 2025 году они смогут занять лидирующие позиции в некоторых нишах рынка.Напомним, что аналитическое агентство «Автостат» посчитало количество автомобилей с электрическими силовыми установками, проданные в России за восемь месяцев текущего года. По статистическим данным, спрос на электрокары возрос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пока отечественным покупателям доступны «зеленые» Tesla Model X и Model S, Nissan Leaf, Renault Twizy и Mitsubishi i-MiEV.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Рязань Нижегородская область Белгородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG