Правительство поможет покупателям электрокаров
В будущем россиян ожидают не только льготы, но и стимулирование спроса. Кроме более выгодных условий покупки электрокаров, правительство собирается сделать обязательной покупку экологически чистых автомобилей для госкомпаний, обновляющих свой автопарк. За бюджетными структурами, возможно, будет закреплена минимальная квота на приобретение электромобилей.
Производителям электрических транспортных средств тоже стоит рассчитывать на поддержку. Кроме финансовых ресурсов, они смогут устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС на свои модели в упрощенном порядке. А владельцы торгово-развлекательных центров получат налоговые «скидки» за установку электрозаправок.
Руководство Минэкономразвития убеждено, что российские производители «зеленых» автомобилей способны достичь технологического развития на уровне мировых корпораций, а к 2025 году они смогут занять лидирующие позиции в некоторых нишах рынка.
Напомним, что аналитическое агентство «Автостат» посчитало количество автомобилей с электрическими силовыми установками, проданные в России за восемь месяцев текущего года. По статистическим данным, спрос на электрокары возрос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пока отечественным покупателям доступны «зеленые» Tesla Model X и Model S, Nissan Leaf, Renault Twizy и Mitsubishi i-MiEV.
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