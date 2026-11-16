В Правительстве назвали главный риск продажи «красивых» номеров через Госуслуги

Покупка «красивых» автономеров через Госуслуги забуксовала: что не устроило Кабмин

Вокруг идеи с автомобильными знаками снова возникли препятствия. Оценка Правительства повлияла на ход обсуждения в Госдуме. Дальнейшая судьба инициативы пока не определена. В публикации собраны ключевые детали и предыдущие этапы проекта.

Вокруг идеи с автомобильными знаками снова возникли препятствия. Оценка Правительства повлияла на ход обсуждения в Госдуме. Дальнейшая судьба инициативы пока не определена. В публикации собраны ключевые детали и предыдущие этапы проекта.

Осенью 2025 года представители партии «Новые люди» предложили Владимиру Путину разрешить резервирование привлекательных автомобильных комбинаций через Госуслуги. Согласно изложенной версии, президент в общем поддержал идею, после чего депутаты внесли проект в Госдуму. Инициатива предполагала платное резервирование доступных вариантов номеров, перечень которых должно было определять МВД России.

Новая редакция документа вызвала замечания Правительства РФ. Отзыв датирован 11 ноября 2026 года. Как сообщается, в нём указали на риск правовой неопределённости из-за исключения положения о полномочиях регистрирующего органа устанавливать перечень доступных комбинаций. Также упоминаются категории уникальных и индивидуальных номеров.

Кабмин связывает отсутствие у МВД полномочий по отбору доступных знаков с рисками для сведений об объектах государственной охраны и охраняемых лицах. Отдельно говорится, что буквенно-цифровые сочетания на автомобилях могут раскрыть деятельность государственных органов.

В качестве решения предлагается вернуться к подходу первой редакции: наделить МВД полномочиями по нормативному регулированию и определению перечня номеров для резервирования. Размер платы и порядок её взимания, согласно изложению, должно установить Правительство РФ. Оплату предлагается проводить через единый портал государственных и муниципальных услуг.

По информации Avtospravochnaya.com, проект внесли 30 октября 2025 года, первое чтение планировали на апрель 2026-го, а 13 апреля Совет Госдумы отложил рассмотрение на неопределённый срок. Затем проект вернули авторам и повторно внесли 22 апреля 2026 года.