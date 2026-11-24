24 ноября 2026, 12:18
На российские трассы выпустят 56 тысяч грузовиков без водителей: кто ответит, если такая фура попадет в аварию
На российские трассы выпустят 56 тысяч грузовиков без водителей: кто ответит, если такая фура попадет в аварию
Российская доля беспилотного транспорта может достичь 50%. Этот ориентир относится к 2050 году. В ноябре 2026 года правительство внесло законопроект о единых правилах допуска машин.
К 2035 году парк автономных грузовиков в России может вырасти примерно до 56 000 машин. Такой прогноз привел вице-премьер Андрей Никитин. По оценке чиновника, в тот же период беспилотные грузовики будут выполнять почти пятую часть перевозок.
Ближайший ориентир заметно скромнее. К концу 2028 года на российских дорогах, согласно прогнозу Никитина, будут ездить около 1000 таких автомобилей. На них придется 0,3% автомобильных грузоперевозок. Технология пока только начинает входить в практику.
Затем парк должен увеличиваться быстрее: к 2030 году прогнозируется более 4000 автономных грузовиков. По данным Правительства России, на федеральных трассах уже работают более 100 автономных грузовиков, а их общий пробег превысил 20 млн км. Прогноз относится к высокоавтоматизированному транспорту в общем, без привязки к одной модели. Дальняя оценка касается всего беспилотного транспорта в стране: к 2050 году его доля может достичь 50%. Приведенные показатели пока остаются прогнозом по объемам перевозок.
Для расширения коммерческого использования нужна законодательная база. В ноябре 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах и единых правилах их допуска на дороги. Документ пока остается законопроектом. Автономные грузовики сейчас эксплуатируют в рамках эксперимента.
Предлагаемая схема распределяет ответственность между четырьмя группами участников. В их числе изготовители транспортных средств и разработчики систем автоматизированного вождения. Проект затрагивает владельцев машин; правила распространяются и на других лиц, участвующих в их эксплуатации. Именно эти нормы должны определить условия допуска автономного транспорта на дороги общей сети. Председатель правительства Михаил Мишустин отдельно говорил о необходимости расширять возможности испытаний и уделять особое внимание безопасности высокоавтоматизированных систем.
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